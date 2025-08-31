בג"ץ קבע פה אחד: המשטרה לא יכולה לערוך חיפוש בטלפונים של נחקרים ללא צו

מומלצים -

בג"ץ קבע פה אחד היום (ראשון), כי בהעדר צו שיפוטי, המשטרה נעדרת סמכות לערוך חיפוש במכשיר הנייד של נחקר או במחשב שלו - גם אם הנחקר מסכים לכך.

הרכב השופטים כלל את: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט נעם סולברג והשופט דוד מינץ. השלושה קבעו כי יש לבטל את הנוהל המשטרתי המתיר חיפוש כזה, רק על סמך הסכמת הנחקר ללא צו שיפוטי. כמו כן, נתנו פרק זמן של 18 חודשים עד שהחלטתם תיכנס לתוקף, ותבטל את הנוהל המשטרתי הקיים.

פסק הדין ניתן במסגרת עתירה של הסנגוריה הציבורית נגד המשטרה והמדינה. המקרה המוכר ביותר שבו המשטרה ביצעה חיפוש בניידים ללא צו בית משפט היה החיפוש בטלפונים של יועצי נתניהו, יונתן אוריך ועופר גולן, במהלך חקירת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

"הסמכות בענייננו עשויה להיות פוגענית", נכתב בפסק הדין. הנשיא עמית הבהיר: "הטלפון הפך זה מכבר ל'ידידו הטוב של האדם'. בשל הפוטנציאל המשמעותי לפגיעה בפרטיות הנלווית לחיפוש, גם אני סבור שנדרשת הסמכה מפורשת לעריכת החיפוש, וזאת גם בנסיבות שבהן ניתנת הסכמת החשוד".