השר אליהו גיבש את המלצתו לבקשת החנינה של נתניהו: "בקרוב על שולחנו של הנשיא"

שר המורשת עמיחי אליהו הודיע הבוקר (שישי) כי השלים את גיבוש חוות הדעת המשפטית בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. המסמך צפוי להימסר לנשיא המדינה בזמן הקרוב.

בפוסט שפרסם כתב אליהו: "תם, ולא נשלם. מאז הוטלה עליי האחריות הכבדה להגיש לנשיא המדינה את המלצתי בעניין חנינת ראש הממשלה, קיימתי שורה ארוכה של התייעצויות עם אנשי רוח וביטחון, רבנים, מילואימניקים שחזרו מהחזית, משפטנים ומובילי דעת קהל - הכל כדי להגיע להחלטה המדויקת והנכונה ביותר".

‏"למדתי פסקי דין וחומר משפטי רלוונטי הנוגע לפסיקה בישראל, כמו גם לדין המשווה בעולם. אני מעדכן שבשעות האחרונות סיימתי לגבש ולכתוב את חוות הדעת הסופית, ובעז"ה היא תונח בהקדם האפשרי על שולחנו של הנשיא. ההליך אינו מסתיים כאן: לאחר הכרעתו של נשיא המדינה, התיק יחזור לצורך ׳חתימת קיום׳, במידה ויוחלט לחון את ראש הממשלה", כתב.

נזכיר, כפי שנחשף מוקדם יותר החודש ב-i24NEWS, מחלקת החנינות במשרד המשפטים העבירה לשר המורשת עמיחי אליהו את חוות הדעת המשפטית על בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו - ללא עמדת הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה.

השר אליהו הגיב ואמר כי מעיון ראשוני עולה ש"בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ"שית, לפיהן כביכול 'אין מדובר כלל בבקשת חנינה', חוו"ד גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה".