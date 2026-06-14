כתב אישום יוגש היום (ראשון) נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בהפרת הסדר האלימה וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא בית משפט העליון, השופט נעם סולברג.

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מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, מסר: "מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. זכות המחאה וחופש הביטוי הם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך אין בהם כדי להצדיק אלימות, ונדליזם או פגיעה בביתו וברכושו של אדם ובוודאי לא של נושא משרה ציבורית".

"שוטרי מחוז ש"י פעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות, השתלטו על האירוע בתוך דקות ספורות ועצרו את המעורבים. נמשיך לפעול באפס סובלנות כלפי כל גילוי של אלימות והפרת סדר, מכל צד ובכל מקום ונמצה את הדין עם מי שבוחר לחצות את גבולות החוק כמו שנעשה בחקירה זו שעודנה נמשכת". החקירה נגד יתר החשודים נמשכת.

לפני כשבוע וחצי חרדים הגיעו לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, התפרעו במקום, ניפצו את חלונות ביתו ואת שמשת רכבו. הפורעים הגיעו להפגין נגד גיוס בני הישיבות ומעצר העריקים - וגרמו נזק רב בביתו של השופט, כ-60 מהם נעצרו. דגלוני ישראל ועליהם צלב קרס חולקו בהפגנה.