פרסום ראשון: העוזר המשפטי לשעבר של נשיא העליון מתפטר

רועי גרוסברגר, עוזרו לשעבר של שופט העליון יצחק עמית, פורש - שלושה חודשים בלבד אחרי שמונה לשופט, כך דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" פרשן המשפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג.

גרוסברגר שימש כעוזר משפטי וראש המטה של יצחק עמית במשך למעלה מ-14 שנה, מונה לשיפוט באפריל 2025, הוא הודיע במפתיע על פרישה משיפוט, למרות שבמשך שנים רצה לכהן כשופט.

השופט מונה למרות לחצים של חברי הוועדה מטעם הקואליציה שלא למנותו מכיוון שמדובר בעוזר המשפטי של יצחק עמית. הוא הודיע על התפטרותו במפתיע, כאשר הסיבה היא ככל הנראה חוסר שביעות רצון שלו מהתפקיד כשופט שלום.

מהנהלת בתי המשפט נמסר כי השופט גרוסברגר הודיע על פרישה משיקולים אישיים.