בג"ץ קבע: החלטת הממשלה לפטר את היועמ"שית - מבוטלת

בג"ץ הורה היום (ראשון) פה אחד ובהרכב מורחב של שבעה שופטים, על ביטלותן של שתי החלטות ממשלה, במסגרתן הוחלט על שינוי מנגנון הפסקת כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה, ובהמשך לכך על פיטוריה של היועמ"שית המכהנת, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

בג"ץ קבע כי בהחלטה על שינוי מנגנון הפסקת הכהונה - שביטלה את חובת הממשלה להיוועץ בוועדה מקצועית-ציבורית כתנאי לפיטורי היועץ המשפטי לממשלה - נפלו פגמים הליכיים רבים המחייבים את בטלותה.

משכך, נקבע כי הממשלה לא הייתה רשאית להחליט על פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה מכוח מנגנון הפסקת הכהונה החדש, מבלי לפנות קודם לכן לוועדה המקצועית-ציבורית. בהתאם, הובהר כי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד בהרב-מיארה, מוסיפה לכהן בתפקידה כדין, על כל המשתמע מכך.

העתירות נגד פיטוריה של בהרב-מיארה הוגשו בחודש אוגוסט לאחר ההצבעה בממשלה על הפיטורים. לטענת העותרים, ההחלטה התקבלה בהליך בלתי חוקי, תוך עקיפת מנגנוני הביקורת ונועדה לפגוע בעצמאות הייעוץ המשפטי. "הממשלה רוצה צייתנות, היא בוחרת לוותר על שלטון החוק, ואנחנו בוחרים להילחם עליו", אמרה חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד.