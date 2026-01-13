חקירת צחי ברוורמן: ראש מערך ביטחון מידע בצה"ל מסר עדות

פרסום ראשון: ראש המערך לביטחון מידע בצה"ל (המחב"ם) לשעבר מסר לאחרונה עדות במסגרת פרשת ברוורמן. ל-i24NEWS נודע כי מטרת העדות היא לנסות ולהבין האם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, יכול היה לגלות מראש את שמות החשודים בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים ("פרשת הבילד") מתוקף תפקידו הבכיר.

על פי המידע שנחשף על ידי פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, במועד המדובר – 5 באוקטובר 2024 – חקירת המחב״ם הפנימית בצה"ל כבר הסתיימה מבלי שהצליחו לזהות מי החייל שהדליף את המסמך בפועל, והממצאים הועברו לטיפול השב"כ.

אחת האפשרויות הנבחנות כעת בחדרי החקירות היא שברוורמן הכיר את שמות החשודים דרך בקשות להאזנה סיכולית של השב"כ, המועברות כבשגרה לאישורו של ראש הממשלה באמצעות ראש הסגל בפגישות "ארבע עיניים".

במסגרת ההליך המקובל, ראש הממשלה מהווה הלכה למעשה "חותמת גומי" לאישור הצווים הללו. בשל כך, עולה השאלה כיצד יכול היה ראש הסגל למנוע או לעכב דווקא את הצווים הנוגעים לאנשי הלשכה עצמה, מבלי שבשב״כ יבינו מיידית כי ברוורמן מנסה לשבש את החקירה.

מצדו של צחי ברוורמן נמסרת הכחשה גורפת לממצאים אלו. ראש הסגל דוחה את הטענות מכל וכל וטוען כי לא ידע דבר על החקירה המתנהלת, ובוודאי שלא דיווח עליה או על זהות החשודים לאלי פלדשטיין.

בתוך כך, ברוורמן הגיש אתמול ערר לבית המשפט נגד תנאי השחרור המגבילים שהוטלו עליו, הכוללים איסור יציאה מהארץ למשך 30 יום והרחקה מלשכת ראש הממשלה ל-15 יום. ברוורמן תקף את ההליך וטען כי מדובר ב"חקירה פוליטית הזויה". לדבריו, התנאים ימנעו "העברת מקל" מסודרת בלשכה ומסכלים את כניסתו המתוכננת לתפקיד שגריר ישראל בלונדון. "נדמה שיש בכך כדי לפגוע בתפקוד הלשכה ובאינטרסים מדינתיים", הוסיף.

פרקליטו של ברוורמן, עו"ד ז'ק חן, דחה את החשדות לשיבוש הליכי חקירה ומסר כי מדובר ב"גרסה מומצאת של נאשם".

נזכיר כי ברוורמן נחקר באזהרה במשך למעלה מ-12 שעות. גם עומר מנצור, דובר בלשכת ראש הממשלה שנחקר באזהרה בחשד לשיבוש והורחק ממקום עבודתו, הגיש ערר על תנאיו וטען כי "אין קשר רציונלי בין התנאים לחשד המופרך".

למרות מינויו של ברוורמן לשגריר ישראל בבריטניה – תפקיד שלקראתו כבר החל להתכונן בביקור בלונדון בשבוע האחרון – ראש הממשלה נתניהו טרם החליט על זהות מחליפו בראשות הסגל. גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי החקירה המתנהלת נגד ברוורמן מאפשרת לנתניהו, הלכה למעשה, "למשוך זמן" נוסף בטרם יבצע את חילופי הגברי בלשכה.