בג"ץ דחה את הצעת הפשרה של הממשלה לפיטורי היועמ"שית

שופטי בג"ץ לא נענו להצעת הפשרה של הממשלה בעניין הליך פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. בהחלטתם מהיום (ראשון) נכתב: "לאחר שעיינו בהודעה מטעם משיבי הממשלה ובתגובות יתר הצדדים - לא ראינו להוסיף על החלטתנו המדברת בעד עצמה, והאמור בה עומד בעינו".

עוד ביקשו להבהיר השופטים כי בית המשפט אינו נוהג לתת החלטות עקרוניות או חוות דעת מראש על מצבים שעוד לא קרו. במילים אחרות, הוא אינו מספק "תשובות תאורטיות" או "פסק דין מוקדם" על מקרים אפשריים שעדיין לא קרו במציאות. הוא דן רק בשאלות ממשיות שכבר עומדות לפניו.

לפני שבועיים בהרב-מיארה דחתה את הצעת הממשלה בעניין הליך פיטוריה: "הודעת השרים אינה אלא ניסיון נוסף של הממשלה לשנות את כללי הפסקת הכהונה תוך כדי ההליך - ואין לאפשר אותו", כתבה. "הודעת השרים דוחה את הצעת בית המשפט הנכבד. מבוקש בה, הלכה למעשה, כי בית המשפט הנכבד יתן תוקף, מראש, לכך שהליך ההיוועצות עם הוועדה יהיה פורמלי בלבד. הוועדה תפעל בהרכב קטוע שחסר נקודת מבט הכרחית לפי דוח ועדת שמגר; תדון בסוגיה הרגישה והמורכבת ביותר של הפסקת כהונה של יועצת משפטית לממשלה בפרק זמן מהיר; ויקבע מראש כי ככל שיהיה עיכוב ייראו את הממשלה כאילו נועצה בוועדה", נכתב במסמך.

עוד הוסיפה: "היענות לתנאים שהציבו השרים לפעול בהתאם למתווה הקיים, מביאים לריקון מתוכן את הערובה המובנית היחידה שנקבעה בדוח ועדת שמגר להבטחת אי-תלותו ועצמאותו המקצועית של מוסד היעוץ המשפטי לממשלה בהקשר של סמכות הפיטורין״.