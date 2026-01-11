ברוורמן נחקר בחשד לשיבוש חקירה, קושי בהגשת כתב אישום

ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, נחקר הבוקר (ראשון) באזהרה בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בעקבות טענות של אלי פלדשטיין על פגישה לילית חשאית בחניון הקריה והצעה להעלמת ראיות.

במהלך החקירה התקיימו עימותים בחדרי החקירות סביב פרטים סותרים בגרסאות השונות. פלדשטיין טוען כי האירועים התרחשו כפי שתיאר, אך לא הציג ראיות תומכות, ויש פערים משמעותיים בין גרסאותיו בעבר לבין הנוכחיות. כמו כן, חלק מהגרסאות שהגיעו למשטרה הן מאוחרות משמעותית, כשנה אחרי האירוע.

כיום במשטרה מעריכים כי לא ברור מה בדיוק התרחש, אך החקירה מעידה על קושי להוכיח את טענות פלדשטיין. הסיכוי שהתיק יבשיל לכתב אישום נמוך, בעיקר משום שאין ראיות ישירות שמחזקות את הגרסה המועלת נגד ברוורמן.