מה שהתגלה עד כה הוא רק קצה הקרחון: התפתחות חמורה בפרשת ההברחות לעזה | אבישי גרינצייג

התפתחות חמורה בפרשת ההברחות לעזה: כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שיטלטל את המערכת. כרגע לא ניתן להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק קצה הקרחון לתופעה הבזויה.

כזכור, כתב אישום הוגש נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. שני חיילים נוספים חשודים בכך. זיני, מואשם באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים, סיוע לאויב בעת מלחמה. אביו של בצלאל זיני הגיב: "מערכת המשפט תופרת סעיפי אשמה רק לצדיקים".

מפרקליטות המדינה נמסר כי "הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי חמאס, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדאי לסייע לאויב".

מכתבי האישום עולה כי הנאשמים פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד אביאל בן דוד, בן 31 מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל 365 אלף שקל, להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

