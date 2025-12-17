"נכנס לי לדירה": אישום נגד מפוקח המין שהטריד נשים בת"א

כתב אישום חמור הכולל 12 אישומים הוגש היום (רביעי) נגד המפוקח בעבירות מין, אליהו מומן, שנעצר בחשד להטרדה ולהפרת צו פיקוח של יחידת צור.

החשוד נעצר לפני עשרה ימים, וכעת הושלמה חקירה אינטנסיבית ויסודית שנוהלה במחלק החקירות של תחנת לב תל אביב במרחב ירקון. במסגרת החקירה נאספו תלונות מקורבנות, בין היתר גם באמצעות פניות שהתקבלו ברשתות החברתיות, ובוצעה פעילות חקירתית נרחבת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וכלי חקירה נוספים, במטרה להרחיק את החשוד מהמרחב הציבורי.

דוברות המשטרה

בנוסף לכתב האישום צורף בקשה להמשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. מומן שתק לאורך כל החקירה שהתנהלה נגדו.

כזכור, טרם מעצרו פורסם פוסט הקורא להיזהר מהאדם, בו נכתב: "איש רזה עקב אחרי הביתה והמתין בכניסה לבניין בשעות הערב, מבירור מול המשטרה עלה שהוא איש שהשתחרר מהכלא לאחר אונס ואינו יציב בנפשו". עוד כתבה האישה כי לאחר שחזרה מחדר הכושר "הוא עלה אחרי, נכנס לתוך הדירה ואמר 'אני הולך אחרי הלב שלי'".

בפוסט, מספרת האישה כי איימה על החשוד תוך כדי שהדיירים הנוספים דוחפים אותו החוצה. "ביקשתי בשיחת טלפון עם חברה שלי שתתקשר למשטרה בצעקות, דחפנו אותו החוצה ורק בדיעבד הבנתי כמה מטורף היה האירוע", תיארה.