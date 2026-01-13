זה נגמר: 9 חודשי עבודות שירות נגזרו על עו"ד רונאל פישר

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שלישי) את דינו של רונאל פישר, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של ניסיון תיווך בשוחד, קבלת נכסים שהושגו בפשע ושלוש עבירות של שיבוש מהלכי משפט. בית המשפט הטיל על פישר עונש של תשעה חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, וכן מאסר על תנאי.

פסק הדין ניתן לאחר הליך משפטי ממושך שנמשך קרוב לעשור, מאז הוגש כתב האישום המקורי במאי 2015. נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט משה סובל, עמד בגזר הדין על הפער המשמעותי בין כתב האישום המקורי - שכלל 15 אישומים ו-51 עבירות חמורות - לבין כתב האישום המתוקן, שבמסגרתו הורשע פישר לבסוף בחמש עבירות בלבד בשלוש פרשות.

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה, וקבע כי במהלך החקירה וההליך נפלו כשלים, מחדלים וליקויים חמורים, ובהם הימנעות מתיעוד פעולות חקירה מרכזיות, היעלמות חומרי חקירה, חקירת עדים באופן פסול, הסתרת מידע מהותי מההגנה ומבית המשפט ואף מסירת מידע מטעה. נקבע כי ליקויים אלה פגעו בזכותו של פישר להליך הוגן וגרמו להתארכות חריגה של ההליך.

עוד ציין בית המשפט כי לאחר סיום פרשת התביעה הבינה המדינה שהתשתית הראייתית לרובו המכריע של כתב האישום, שהתבססה בעיקר על עדי מדינה, היא רעועה, ולכן חזרה בה מרוב האישומים נגד פישר והגיעה עמו להסדר טיעון, ללא הסכמה על העונש.

המדינה ביקשה להטיל על פישר 18 חודשי מאסר בפועל, אך בית המשפט קבע כי לנוכח הכשלים החמורים בהתנהלות מח"ש עומדת לפישר הגנה מן הצדק, המצדיקה חריגה לקולא ממתחם הענישה. זאת גם בהתחשב בתקופה הממושכת שבה היה פישר במעצר - מעל חודשיים במעצר ממשי ולמעלה משנתיים במעצר באיזוק אלקטרוני.

בסיום גזר הדין קרא בית המשפט להפקת לקחים מערכתית, והדגיש כי האינטרס הציבורי בקיום חקירות והליכים פליליים תקינים והוגנים אינו נופל בחשיבותו מהאינטרס בהעמדת עבריינים לדין.

בסניגוריה הציבורית, שייצגה את פישר לאורך השנים, בירכו על פסק הדין. הסניגור הציבורי המחוזי בירושלים מסר כי מחדלי רשויות האכיפה שנחשפו בתיק גרמו לנזק חמור ובלתי הפיך לנאשם, וקרא לביצוע בדיקה מעמיקה ולתיקון פנימי שימנע הישנות מקרים דומים בעתיד.

עורכי הדין אלי פרי ועמית חדד, המייצגים את רונאל פישר, מסרו כי פסק הדין מסמן את קריסתה של מה שכונתה במשך שנים "פרשת השחיתות הגדולה בתולדות המדינה". לדבריהם, במשך יותר מעשור נגרם לפישר עינוי דין חמור, והיום קבע בית המשפט כי טענות ההגנה היו מוצדקות. עורכי הדין ציינו כי בגזר דין מקיף, הכולל 145 עמודים, מתח בית המשפט ביקורת חסרת תקדים על מח"ש, וקבע כי החקירה התנהלה בניגוד לחוק, תוך הסתרת חומרים, הטעיית בית המשפט וההגנה, גיוס עדי מדינה באופן פסול וניהול חקירה מוטה. לדבריהם, אף שהצדק יצא לבסוף לאור - את שנות הסבל שנגרמו לפישר לא ניתן להשיב.