היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שני) את תגובתה לעתירה לבג"ץ שהגישו התנועה לאיכות השלטון ולשכת עורכי הדין, הקוראת לבטל את חוק מח"ש, המפריד את הגוף לחקירת שוטרים מהפרקליטות ומכפיף אותו לשר המשפטים. בתגובתה צידדה היועמ"שית בעתירה, ואמרה לבג"ץ כי נדרש צו ביניים לעצירת יחידת התביעה הפוליטית שתטיל מורא על שוטרים, חוקרים, תובעים ועיתונאים, שעלולים להיפגע אנושות מיישום החוק החדש.

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במכתב התגובה ששלחה היועמ"שית לבג"ץ נכתב: "החוק, במתכונתו, פוגע פגיעה אנושה ביסודות גרעיניים של מדינה דמוקרטית, ובהם שוויון בפני החוק ואכיפת חוק הוגנת ושאינה מושפעת משיקולים זרים".

עוד נכתב: "חוקרים, תובעים, יועצים משפטיים, עיתונאים וכדומה זקוקים, בדומה לכל בעל משרה אחרת הפועל למען הציבור, לתנאים בסיסיים לשם מילוי תפקידם למען הציבור. החוק הנדון שומט את הקרקע תחת יכולת התפקוד של מערכות אכיפת החוק באופן עצמאי וללא מורא למען הציבור, וזאת בלא שיש הצדקה לקידום הוראות החוק טרם ההכרעה לגופה".

היועמ"שית הביעה את התנגדותה לחוק מח"ש עוד לפני שאושר. בהודעה שנמסרה מטעמה לאחר אישור הצעת החוק נכתב: "ההצעה תביא להשתלטות פוליטית על מח"ש, ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צרכי השלטון. ההצעה סותרת לחלוטין כל דוח ציבורי שעסק במבנה מערכת אכיפת החוק או מח"ש".