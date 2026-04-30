בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה היום (חמישי) והחליט להחמיר את עונשו של רמזי ג’עבה, טכנאי אולטרסאונד שהורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשתי מטופלות שהגיעו למרפאת קופת חולים בה עבד. ג’עבה הורשע בשתי עבירות של אינוס במרמה ובשתי עבירות של מעשים מגונים במרמה, אותן ביצע במהלך שנת 2022 תוך ניצול תפקידו והאמון שניתן בו. בעקבות פסיקת העליון, עונש המאסר של ג'עבה יועמד על שבע שנים, במקום שש השנים שנגזרו עליו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

מכתב האישום והחלטות בית המשפט עולה דפוס פעולה שבו ג'עבה ניצל את חוסר ידיעתן של המטופלות לגבי גבולות הבדיקה הנדרשת. בשני מקרים שונים, הורה הטכנאי למתלוננות להתפשט ללא צורך רפואי, ובמהלך הבדיקה ביצע בהן מעשים מגונים והחדיר אצבעות לאיבר מינן בתואנות שווא רפואיות. באחד המקרים, ניצל ג'עבה את מבוכתה ותמימותה של אישה צעירה מרקע חרדי על הספקטרום האוטיסטי, ולאחר הבדיקה במקרה השני אף הגדיל לעשות ושאל את המטופלת אם היא מעוניינת לעשות "עוד משהו".

בפסק הדין המוחמר, קבע בית המשפט העליון כי מדובר במקרה מובהק של ניצול פערי כוחות במקום שאמור לשמש כמרחב בטוח. השופטים הדגישו כי המעשים פגעו אנושות באוטונומיה של המתלוננות על גופן וביכולתן לתת אמון באנשי רפואה בעתיד. "העונש שנקבע אינו מבטא די הצורך את משקלם המצטבר של המעשים", נכתב בהחלטה, תוך הבהרה כי מתחייבת ענישה מחמירה שתרתיע מפני ניצול מצבים בהם מטופלות מתקשות לזהות חציית גבולות בזמן אמת.