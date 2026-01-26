הממשלה מבקשת לדחות את העתירה לבג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל

הממשלה שלחה היום (שני) לבג"ץ את תגובתה המקדימה לעתירה שהוגשה נגד סגירת תחנת גלי צה"ל, לקראת הדיון שיתקיים בבג"ץ ביום רביעי הקרוב. בתגובת הממשלה צוינו הסיבות בגינן החליטה הממשלה להורות על סגירת תחנת הרדיו הצה"לית, בעיקרן העיסוק התקשורתי של התחנה בפוליטיקה במסגרת יחידה צבאית, אותו מכנה הממשלה "אנומליה".

במסמך הרשמי שנשלח לבג"ץ נכתב כי ההחלטה על סגירת גלי צה"ל "נתקבלה בסמכות חוקית מלאה, במסגרת מרות הממשלה הנבחרת על צה"ל, על בסיס תשתית משפטית מוצקה ובליווי הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון, לאחר הליך מנהלי תקין".

כמו כן צוין במסמך כי "נדמה שלא הייתה ממשלה, לא היה שר ביטחון ולא היה רמטכ"ל שלא שקלו את אפשרות סגירתה של גלי צה"ל מחמת אותה אנומליה. מבקשים מבית המשפט להורות על דחיית העתירות ולפסוק הוצאות משפט לדוגמה".

עוד נכתב במסמך כי בניגוד לעמדת היועמ"שית לממשלה, גלי בהרב מיארה, חוות דעת שהוגשו בעבר על ידי קודמה בתפקיד, אביחי מנדלבליט, ודמויות נוספות בייעוץ המשפטי למשרד הביטחון וצה"ל, גרסו כי "סגירת גלי צה"ל, ככל יחידה צבאית, נתונה להחלטת הרמטכ"ל והממשלה שלמרותה הוא נתון".

כזכור, לפני כחודש הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ, לסגור את תחנת גלי צה"ל. הטענה המרכזית של כ"ץ לסגירת גל"צ הייתה שהתחנה אינה משמשת כפה ואוזן לחיילי צה"ל כפי שנועדה בעת הקמתה, ומשדרת תכנים בעלי גוון פוליטי הפוגעים בצביונו הממלכתי של צה"ל כצבא העם. היועמ"שית לממשלה הודיעה כי היא מתנגדת לסגירת התחנה, בין היתר טענה כי ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי, היא אינה נתמכת בתשתית עובדתית ומקצועית כנדרש, מתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים, וקידומה מנוגד לדין.