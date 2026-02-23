בית המשפט גזר הבוקר (שני) על קרול פסלר, שדרסה למוות והורשעה בהפקרה של הילד רפאל אדנה בנתניה, שנת מאסר בפועל, שנה על תנאי למשך שלוש שנים ופיצוי כספי בסך 10,000 שקלים.

סגן נשיא בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה, השופט טל פרי, ציין לחומרה כי פסלר "לא לקחה אחריות, ניהלה הליך הוכחות מלא ועדותה נמצאה כלא מהימנה". השופט הוסיף כי למרות גילה המתקדם של הנהגת, והטענות על ההידרדרות במצבה, "התרשם בית המשפט כי היא אישה עצמאית וצלולה, וקבע כי גילה אינו מקנה לה חסינות מפני עונש מאסר".

בגזר הדין שניתן נכתב כי לאחר שפגעה עם רכבה ברפאל וסבו, המשיכה בנסיעה רצופה מבלי לעצור בזירת התאונה ומבלי להעזיק עזרה. "הנאשמת הייתה מודעת לפגיעה, בין היתר מאחר ופנס רכבה נשבר ומראת צד שמאל נעקרה לחלוטין", צוין. עוד נכתב כי פסלר לא הואשמה בגרימת התאונה, בשל כך שרפאל והסב חצו את הכביש במקום מסוכן שאינו מיועד לחצייה.

כזכור, האירוע התרחש בתאריך 6 במאי 2023 בשעות אחר הצהריים בשדרות בן גוריון בנתניה. באותה עת חצו את הכביש רפאל, אחיו הקטן וסבם במקום שאינו מיועד לחציית הולכי רגל. השלושה חצו את מסלול הנסיעה לצפון, עלו על אי תנועה בנוי והחלו לרדת לכביש לכיוון דרום.

פסלר פגעה באדנה ובידו של הסב. כתוצאה מהתאונה נפגע המנוח באורח קשה ומותו נקבע כעבור מספר ימים. לאחר התאונה, עזבה את מקום התאונה, נסעה בנסיעה רצופה לביתה מבלי לעצור ומבלי לעמוד על תוצאות התאונה. עוד צוין כי לרכבה של הנאשמת נגרמו נזקים משמעותיים ובהם שבר בפנס חזית ומראת צד שמאל שנעקרה לחלוטין.