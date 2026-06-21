בהרכב מלא של 11 שופטים: בג"ץ דן הבוקר (ראשון) בכל שש העתירות שהוגשו נגד התיקון בחוק יסוד: השפיטה שאושר בשנה שעברה, שקבע שינוי של הרכב הוועדה למינוי שופטים שמקדמת הממשלה ועשוי להכנס לתוקפו מהכנסת הבאה. בראש ההרכב עומד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. במהלך הדיון חברת הכנסת טלי גוטליב התפרצה בצעקות והורחקה מהאולם.

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עו"ד יצחק ברט מהלשכה המשפטית של הכנסת וראשון המגיבים לעתירה, מתייחס לטענות מרכזיות על המצב שהיה נהוג בתפקוד בוועדה שהוביל לטענתו לשינויי החקיקה. בין היתר אמר כי עלתה טענה לפיה מעורבות לשכת עורכי הדין במינוי שופטים כרוכה בניגוד עניינים. לפי עו"ד ברט זהו "מצב שבו עורכי דין מעורבים בבחירת שופטים שאמורים לפסוק בעניינים שהם או אנשים ממשרדים נוגעים בהם הוא מצב שעלול להראות כניגוד עניינים".

השופטים מקשים ועונים לעו"ד ברט: "לשכה שמייצגת 100 אלף עורכי דין בישראל שעיסוקם היומיומי הוא ניהול תיקים בבתי המשפט הוא ניגוד עניינים מובנה באופן שצריך להדיר את רגליהם מהשתתפות בוועדה באופן שהיה נהוג מקום המדינה?".

השופט יצחק עמית: "השאלה שאנחנו צריכים להתמקד בה האם התיקון לחוק היסוד פוגע בגרעינים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, זו השאלה העיקרית וזו השאלה שהמלצתי בפתח הדיון לנוכחים פה להתמקד בה".

על כך ענה עו"ד ברט: "הייתה טענה שעורכי דין שחברים בוועדה ומייצגים תוך כדי זה נושא שעלול לעורר ניגוד עניינים". השופטת דפנה ברק ארז השיבה: "הערה עקרונית, הפיתרון שבדרך כלל מועדף אולי צמצום ניגוד העניינים, אפשר היה לחשוב על שיפור ההסדרים בנושא הזה, אבל כאן הפתרון הוא דרסטי".

עוד העלה עו"ד ברט את ניגודי העניינים הנוגעים בנוכחות של נציג לשכת עורכי הדין בוועדה ד'אז אפי נווה. על כך ענה השופט יצחק עמית: "האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו, אני מהאירוע הזה למדתי משהו אחר הרי כל הכוח של אפי נווה נבע מהפוליטיקאים, היו שם השרה אילת שקד, משה כחלון, נורית קורן, אפי נווה לא יכל לעשות לבדו כלום, אילולא הפוליטיקאים אולי מישהו שמכיר היה מגיע למסקנה הפוכה שאולי צריך להוציא מהוועדה שני פוליטיקאים".

לאחר מכן הוסיף נשיא העליון יצחק עמית: "בכל שופט יישתל שבב זיהוי פוליטי, זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?".

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התיקון לחוק: שינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים

כזכור, התיקון לחוק שאושר בשנה שעברה קובע כי בוועדה למינוי שופטים יהיו חברים ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה, במקום שני חברי לשכת עורכי הדין. כמו כן בוטל הסעיף בחוק שדורש רוב מיוחד בוועדה כדי למנות שופטים, והוכנס סעיף מיוחד לפיו אם חסרים שני שופטים בעליון ועברה שנה ללא הסכמה על מי שיחליף אותם בוועדה, נציגי הקואליציה והאופוזיציה בוועדה יציעו שלושה מועמדים כל אחד, והצד השני יהיה חייב לבחור אחד מאלו שהוצעו.

נגד החוק הוגשו שש עתירות לבג"ץ, מטעם לשכת עורכי הדין, משמר הדמוקרטיה הישראלית, האגודה לזכויות האזרח, הח"כים קארין אלהרר ויואב סגלוביץ ממפלגת "יש עתיד", וקבוצות של אזרחים. העתירות טוענות כי התיקון לחוק פוגע בעצמאות הרשות השופטת, ומעלה חשש כי מינויי שופטים בישראל יהפכו לכלי בידי המערכת הפוליטית.