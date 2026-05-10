פרקליטת מחוז חיפה סיימה את תפקידה אבל דורשת מבית הדין לעבודה לשמור על כל תנאיה וגם על שכרה, כך פרסם הערב (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

איילה פיילס שרון אמורה לפרוש לפנסיה אחרי שכהונתה בת שמונה השנים הסתיימה. עם זאת, היא טוענת שהיא לא חייבת לפרוש - ודורשת להמשיך לקבל את שכרה העומד על כ-80 אלף שקלים בחודש.

עוד היא טוענת כי למשרד המשפטים היו תפקידים אחרים להציע לה שמתאימים לכישוריה, אך על אף שנפתחו מכרזים לתפקידים אלה היא לא ניגשה אליהם. מעבר לכך היא טוענת שהצטיינה לאורך כהונתה, אך בפרקליטות מחוז חיפה מסרו ל-i24NEWS שבמהלך התקופה היא בילתה בחופשות רבות בחו"ל.