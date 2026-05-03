נציב שב"ס קובי יעקובי טען בשימוע ובמכתב ששלח לאחר מכן, כי עד תביעה מרכזי שהעיד נגדו ניהל קשר אינטימי עם חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) - כך פרסם לראשונה פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. יעקובי דרש מהיועצת המשפטית לממשלה להורות על חקירת השניים, ולבחון מחדש את התיק נגדו לאור מידע דרמטי זה.

עד התביעה הכחיש בתוקף את הטענות, וטען בפני i24NEWS: "לא היה ולא נברא, חד משמעית". מהיועצת המשפטית לממשלה נמסר: "מדובר בטענה שהועלתה ע"י בא כוחו של יעקובי, וככל טענה אחרת היא תיבחן יחד עם יתר טענותיו, כמקובל".

על פי המידע שהגיע לידי i24NEWS, הנושא הועלה לפני למעלה מחודש, ולא נבדק כלל עד שנודע ליועצת המשפטית לממשלה שבכוונתנו לפרסם את העניין היום.

הכשלים החמורים בחקירת מח"ש נגד נציב שב"ס קובי יעקובי

ביום רביעי האחרון חשף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג את הכשלים החמורים בחקירת מח"ש נגד קובי יעקובי, שהיועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.

על פי כתב החשדות, עוזר המפכ"ל לשעבר נצ"מ ליאור אבודרהם, עדכן את יעקבי בדבר קיומה של חקירה סמויה נגד נצ"מ אבישי מועלם - מידע שיעקבי מיהר להעביר למועלם ובכך הביא לחשיפתה של החקירה.

בחקירתו טען יעקבי כי לא ידע על החקירה הסמויה, וטען שאבודרהם עדכן אותו רק על כך שלא ניתן לקדם את מועלם בשל כישלון בפוליגרף תעסוקתי על רקע יחסים עם פקודה.

המחדלים המשמעותיים בניהול החקירה: מח"ש סירבה לבקשת יעקבי לגבות עדויות מהמזכיר הביטחוני של השר לביטחון לאומי, ניצב סמי מרציאנו ומעו"ד איציק כהן, שלטענתו יכלו לאשש את גרסתו. בעקבות הסירוב, הגיש יעקבי תצהירים מטעמם.

ניצב מרציאנו הצהיר כי שמע מאבודרהם שהבעיה במינוי מועלם נובעת מבדיקת יחב"ם ומנושאים של "בינו לבינה" - עדות התואמת את גרסת יעקבי. עו"ד כהן העיד כי יעקבי אמר לו בזמן אמת שהשר בן גביר בולם את הקידום מאותן סיבות בדיוק. למרות התצהירים המפורשים, מח"ש בחרה שלא לזמן את השניים לעדות רשמית.