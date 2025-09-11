מומלצים -

השופט מנחם מזרחי הבהיר היום (חמישי) למשטרה כי ללא עדותו של ג'יי פוטליק בפרשת "קטאר-גייט", רוב החשדות שיוחסו ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, ייפלו. נציג המשטרה נשאל מהו מועד החקירה של הלוביסט האמריקני, והשיב כי אין כלל מועד.

השופט מזרחי אמר כי אין לאפשר פגיעה בזכויות חוקתיות לחירות, בחזקת החפות ובעיסוק של חשוד ביחס לפעולת חקירה נדרשת - שאין לה כל צפי עתידי. אוריך הגיב לדברים אלו: "הקלות שבה הורסים חייו של בן אדם היא פשע, חיי השתנו לחלוטין מאז שנעצרתי והושלכתי לכלא". בפוסט ברשת X, הוסיף והצטער "בפני משפחתי שנאלצה לצעוד אחריי, כי פני הדברים היו חייבים להיות אחרת".

פוטליק, תושב ארצות הברית הדרוש לחקירה בפרשה, היה אמור להעיד - אך משרד המשפטים האמריקני ביטל ברגע האחרון את ההליך. החקירה, שהייתה אמורה להתקיים בחודש יולי האחרון, וטלה בהחלטה מפתיעה של האמריקנים - ללא הסבר רשמי, אך לא מסיבות טכניות. ההערכה היא כי הביטול נבע משיקולים מדיניים-פוליטיים של ממשל טראמפ.

לאחרונה המשטרה הוסיפה לחשדות נגד אוריך בפרשת "קטאר-גייט" חשד נוסף, של "לבישת מדים ללא הרשאה". החשד שהתווסף מתייחס לימיה הראשונים של מלחמת "חרבות ברזל", בהם נצפה אוריך בבסיס הקריה בתל אביב לבוש מדי צה"ל, אף שלא זומן למילואים.