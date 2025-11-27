נציג השר לוין: "(המשנה ליועמ"שית) גיל לימון ידוע כאחד שאינו חושש על הנייר כשהוא סובר שיש בעיה. ראינו את זה בהליכים אחרים. יועמ"שית נציב שירות המדינה מעדכנת את לימון בכל ההליך והוא נותן לדברים להתרחש. פתאום הם אומרים, רגע לא התייעצת איתנו. מה זה איתנו? היה ייעוץ משפטי. גם נציב שירות המדינה נתן את ברכתו. כך גם סגנית יועמ"שית משרד המשפטים..."