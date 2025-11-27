הדיון בבג"ץ הופסק בגלל הפרעות, נשיא העליון עמית החליט לפנות את האולם מקהל
השופט עמית הרחיק אדם שקרא לעברו "עבריין" - "מנסים לאיים עלינו" • ביהמ"ש דן בעתירות נגד החלטת שר המשפטים למנות את השופט בדימוס בן-חמו לליווי חקירת הפצ"רית תומר-ירושלמי
שופטי בג"ץ דנים הבוקר (חמישי) בעתירות נגד החלטת שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט בדימוס יוסף בן חמו לליווי חקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי. הרכב השופטים בדיון: נשיא העליון יצחק עמית, השופטת יעל וילנר, השופט חאלד כבוב.
העותרים נגד המינוי טענו כי השופט בדימוס אינו עומד בקריטריונים שקבע בג"ץ, בין היתר עקב העובדה שאיננו עובד מדינה קבוע ומשום שלטענתם הוא בעל זיקה פוליטית לליכוד. השר לוין דרש לדחות את העתירה.
הדיון התחדש
ח"כ גוטליב אחרי הפסקת הדיון הדרמטי בבג"ץ: "חייבים לחקור את היועמ"שית"
נשיא העליון עמית הרחיק אדם שקרא לעברו "עבריין" - "מנסים לאיים עלינו"
הדיון בבג"ץ הופסק בגלל הפרעות, נשיא העליון עמית החליט לפנות את האולם מקהל
נציג היועמ"שית בדיון: "אנחנו רוצים להנמיך להבות, הדגש מבחינתנו הוא שהוא לא עובד מדינה בכיר. פסק הדין קבע 'עובד מדינה בכיר' ככל מהותי"
השופטים טוענים כי מינוי בן חמו לא עומד בקריטריונים של עובד מדינה בכיר. כמו כן, הביעו דרישה כי המלווה יהיה עם ניסיון בחקירות פליליות - השופטים סבורים ששופט בן חמו אינו עומד בקריטריון הזה כשופט במשפט אזרחי
השופטת יעל וילנר אמרה בדיון "השופט בן חמו הוא לא בכיר. הוא אד הוק עובד מדינה. אבל הוא לא בכיר, בפסק הדין כתבנו 'בכיר' והמילה הזאת לא נכתבה לשווא"
צעקות "עבריין" נשמעו מהקהל בדיון בעתירות נגד מינויו של השופט הדימוס יוסף בן חמו. אדם צעק מהקהל: "יצחק עמית אתה עבריין". נשיא בית המשפט העליון עמית הורה להוציא אותו מהאולם: "אני שמח שרואים איך מנסים להלך אימים על בית המשפט"
עו״ד פטר: "השר לוין פנה לארבעה שופטים להציע להם את התפקיד, כולם השתמטו מפניו. השר גם מנסה לאתר עובדי מדינה בכירים עם ניסיון פלילי בחקירות. היועצת המשפטית לממשלה צריכה למסור את גרסתה. אי אפשר למנות כל אחד"
עו"ד דוד פטר, שמייצג את לוין, מציג את דברי השופט שטיין בדיון הקודם: "המועמדים הטבעיים הם שופטים במחוזי בדימוס שבקיאים בתחום הפלילי"
השופטת וילנר עונה: "זו דעת יחיד, שגם אני וגם השופטת כנפי-שטייניץ לא מסכימים איתה"
השופטת וילנר מוסיפה: "הצעת בית המשפט היית שהצדדים יגיעו להסכמה על אדם מסוים ובית המשפט ימנה אותו, זה בהליך של הסכמה לא בהליך של 23 (לחוק הנציבות)"
נציג השר לוין: "מינוי השופט בן חמו הייתה ההחלטה היחידה האפשרית"
השופטת וילנר עונה: "הייתה הצעה להסכמות, אבל בפסק הדין לא היית הצעה שימונה שופט מחוזי בדימוס"
נציג השר לוין: "ההליך הזה כל כך כשר, שאם זו היית מסעדה הייתי חושש שלא טעים שם"
נציג השר לוין: "(המשנה ליועמ"שית) גיל לימון ידוע כאחד שאינו חושש על הנייר כשהוא סובר שיש בעיה. ראינו את זה בהליכים אחרים. יועמ"שית נציב שירות המדינה מעדכנת את לימון בכל ההליך והוא נותן לדברים להתרחש. פתאום הם אומרים, רגע לא התייעצת איתנו. מה זה איתנו? היה ייעוץ משפטי. גם נציב שירות המדינה נתן את ברכתו. כך גם סגנית יועמ"שית משרד המשפטים..."
נציג השר לוין טוען כי בן חמו עומד בקריטריונים: "שתי ועדות אזכרו את פס הדין והקריטריונים שבו והוועדות אישרו וקבעו שבן חמו עומד בקריטריונים. בינתיים עובר הזמן ולא ממונה מלווה לחקירה, לא למחלקת רכש במשרד הביטחון".
השופט כבוב מקשה: "אנחנו דנים במינוי בכיר שבכירים בשירות הציבורי, זה קורה מהרגע לרגע בטלפונים?".