קרעי מתנער מהיועמ״שית: "אין סמכות לייצג אותי או את משרדי"

שר התקשורת שלמה קרעי הודיע הבוקר (חמישי) למשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון: "אין לך שום יפוי כח יותר לייצג אותי או את משרדי". במכתב ששלח הבהיר השר כי הייעוץ המשפטי מטעמו ומטעם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אינו מייצג אותו ואת משרד התקשורת.

למעשה, קרעי הצהיר כי הוא רואה את עצמו חסין בפני צווים שיפוטיים, ומסרב שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תייצג אותו ואת משרד התקשורת שברשותו. הדברים עלו לאחר שקרעי ביקש הבוקר לצרף את עמדתו להודעת עדכון של משרד המשפטים לעתירה נגדו. לדבריו ״צווים או פסקי דין שיינתנו בניגוד לחוק מפורש לא יכובדו״. המשנה ליועמ״שית גיל לימון השיב: ״העמדה שדרשת לכלול בלתי לגיטימית במדינה דמוקרטית וסותרת מושכלות יסוד של שלטון חוק״.

בנימוקיו ציין קרעי כי מובן לו שגם לשרים יש אחריות משפטית ואין מפטורים מפני החוק. אלא ש״במציאות הקיצונית אליה הובילו אותנו שופטי העליון ופקידי הייעוץ המשפטי, מציאות שבה שופטים ופקידים פרקו מעליהם לחלוטין את עול הדין, הציפייה שרק השרים לבדם - היחידים בזירה הזו שלגביהם יש הוראה מפורשת הפוטרת אותם מציות לצווים שיפוטיים - יכפיפו את עצמם לגחמות השופטים והפקידים, היא מתכון לאנרכיה״.

עוד טען קרעי נגד בית המשפט כי הוא מוטה פוליטית ומכך קבע כי ״בנסיבות קיצוניות אלה קביעתך ש׳שר התקשורת אינו מעל החוק׳ היא נכונה, אך הקביעה כי ׳הוא חייב לקיים צווים שיפוטיים׳ היא שגויה״. את דבריו סיכם בנימה חריפה: ״לידיעתך, חופש הביטוי התגבר על הדיקטטורה שלך לפני כמה ימים ותגובתי זו ככתבה וכלשונה הועברה לבית המשפט בעתירה דומה אחרת. אולי תבקש להוציא את הגיליונות לשריפה בכיכר העיר. נגמרו הימים שבהם קיבלתם "אמן" משרי ממשלה על אף שפעלתם בניגוד לחוק. לא לעולם חוסן״.

באוגוסט שר התקשורת הנחה את עובדי משרדו לא להכיר בסמכויותיה של בהרב-מיארה, יום לאחר שהממשלה אישרה את הדחתה פה אחד. "כל ייעוץ מטעמה בטל מעיקרו ומשולל תוקף", כתב בהודעה ששלח לתקשורת, וקרא לעמיתיו השרים "לנקוט את הפעולות הנדרשות לשלילת סמכויותיה של היועמ"שית לשעבר", ולהביא למינוי ממלא מקום בהקדם.

במכתב רשמי שהוציא לעובדים ביקש להבהיר: "כל משרד ממשלתי פועל על פי סמכויות השר העמוד בראשו, אלא אם כן עם החוק קובע במפורש אחרת. על כן, להנחיות היעוץ המשפטי, הן לממשלה והן של המשרד, אין מעמד משפטי מחייב. ההנחיות המחייבות היחידות הן של השר לבדו."

בהמשך, בית המשפט העליון פרסם צו ביניים נגד הדחת היועמ"שית. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, כתב בהחלטה כי "החלטת הממשלה על פיטורי היועמ"שית לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

סולברג נימק והוסיף: "בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום". כמו כן, סולברג התייחס בהחלטת צו הביניים שהוציא לממשלה למכתבו של שר התקשורת וכתב: "יש להצר על האמור במכתב. כידוע, הכל חייבים בכיבוד החלטות ופסקי דין של בית המשפט. התנהלות שר התקשורת בענייננו - חמורה. בניגוד לאמור במכתב, היועמ"שית איננה 'היועצת המשפטית לממשלה לשעבר' - תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי עומד בעינו".

קרעי מסר בתגובה: "כבוד השופט סולברג טועה טעות גדולה. התנהלות היועמ"שית לשעבר נגד הממשלה והתנהלות בית המשפט העליון בניגוד גמור לחוק היא החמורה כאן. הכל חייבים בכיבוד החוק ומרות הדין, גם שופטי בג״צ וגם היועמ"שית לשעבר.

החוק קובע במפורש כי לממשלה הסמכות הבלעדית למינוי והדחת היועץ המשפטי וכך הממשלה פעלה. הוראתו של השופט כי החלטת הממשלה אינה תקפה עד לביקורת שיפוטית חורגת מן הדין וסותרת את לשון החוק במפורש. אסור לאפשר את המשך המציאות האבסורדית בה הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד גמור לתפקידו ומסכל כל צעד והחלטה של הממשלה לה תפקידו לייעץ. הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם - זו זכותנו וסמכותנו החוקית".