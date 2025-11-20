לוין חתם על מינוי השופט בדימוס בן חמו כמלווה חקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין הודיע היום (חמישי) כי חתם על מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו, בתור מלווה חקירת הפצ"רית, בניגוד לפסיקת בג"ץ שקבעה כי על המלווה להיות עובד מדינה.

הוא פרסם הודעה בה התייחס לנושא, ואמר: "בשבוע האחרון מתברר שוב עד כמה עמוקה הבעיה בחקירה: במקום לאפשר חקירה שקופה ומקצועית, מתקבלות החלטות שמסכלות אותה בפועל. בית המשפט מנע מהשופט קולה לפקח על החקירה, בתירוץ שנציב תלונות הציבור על שופטים לא יכול לעסוק בעיסוק נוסף".

"מעניין שזה לא הפריע לנשיאים נאור וגרוניס ולשופטת עדנה ארבל למנות את חברם השופט ריבלין לנציב, בעודו עומד בראשות ועדה בדיקה ציבורית, ולאפשר לו לכהן במקביל בשני התפקידים במשך שנתיים.

בית המשפט לא רק מנע את עבודתו של השופט קולה, אלא גם קבע קריטריונים מחמירים למינוי, שכמעט ולא ניתן לעמוד בהם", הוסיף.

עוד טען שר המשפטים כי "הנהלת בתי המשפט לא מאשרת מינוי של שופט מכהן; עובדי מדינה השייכים למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות מנועים. עובדי מדינה אחרים שהוצעו, אינם עומדים בקריטריון של עובד מדינה בכיר, או שיש מניעות למנותם מסיבות של ניגוד עניינים וכד׳. לכן לא ניתן למנות את השמות שנזרקו לאוויר בציוצים חסרי בסיס".

הוא סיכם: "במצב הזה, וכפי שעולה גם מפסק הדין, האפשרות המעשית היחידה היא מינוי שופט בדימוס. השופט בן חמו הוא בעל ניסיון רב, יושרה ואומץ, כפי שמשתקף מעצם נכונותו לשאת בתפקיד. הנזק לחקירה כבר עצום. מקהלת השמאל יודעת זאת, ופועלת לסכל את מינויו של השופט בן חמו. ראוי שבית המשפט ישים סוף לפגיעה בחקירה, ולא יתערב שוב במינוי ראוי והכרחי".

לאחרונה דיווחנו כי השר לוין העדיף למנות עובד מדינה אך לא הצליח למצוא מועמד שיענה על כל הקריטריונים ויסכים לתפקיד. הראשונה להתנגד למינוי זה הייתה חברת הכנסת גוטליב, שיצאה נגד לוין וכתבה ברשת X: "אדוני שר המשפטים, מה אתה עושה? אתה ממנה שופט בדימוס ששנים ארוכות לא עסק בפלילים. גם אני וגם סעדה הצענו מועמדים מעולים, כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה".

i24NEWS

כאמור, החתימה על מינוי זה מגיע לאחר הכרעת בג"ץ, כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על החקירה. השופטים קבעו עם זאת כי השר לוין יוכל לבחור מועמד אחר, שיאפשרו לו להטיל את תפקיד זה על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי או הפרקליטות בשל "הנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה".