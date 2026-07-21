בכפוף לשימוע: בכיר לשעבר במשרד לביטחון לאומי צפוי לעמוד לדין בגין מרמה והפרת אמונים

פרשת רישיונות הנשק: המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה היום (שני) לישראל אבישר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, כי פרקליט המדינה, עמית איסמן, שוקל להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. מדובר בחלק מפרשה שנחקרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) שבלהב 433.

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על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" התיר אבישר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו, הנפיקו אותם גורמים לא מוסמכים כ-23 אלף אישורי נשק מותנים וכ-15 אלף רישיונות נשק סופיים.

כזכור, ראשית הפרשה לפני כשנתיים, כאשר במסגרתה נחקרו בין היתר חמישה מאנשי לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. החשד הוא לניהול רשת עבריינית שעסקה בהנפקת רישיונות לנשיאת נשק לכל דורש, זאת בתמורה לשוחד כספי ששולם לפקיד רישוי מוסמך, עובד האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.