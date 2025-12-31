עימות נוסף בין שר המשפטים למערכת המשפט: שר המשפטים יריב לוין פנה אמש (שלישי) במכתב חריף למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, בדרישה לבטל לאלתר כנס המתוכנן להיערך בבית המשפט העליון, בטענה כי הוא הופך את המוסד ל"סניף פעיל של השמאל הרדיקלי".

במוקד הסערה עומד כנס בנושא "חינוך לדמוקרטיה", שבו עתידים להשתתף נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, אסתר חיות, והנשיא המכהן יצחק עמית. אולם, זעמו של לוין יצא נגד זהותם של שני הדוברים הנוספים בפאנל, שאינם נמנים עם מערכת המשפט: ד"ר אוקי מרושק, מנכ"לית מדרשת "אדם", ופרופ' אסא כשר.

במכתבו, טען השר לוין כי שני הדוברים החיצוניים מייצגים צד אחד בלבד של המפה הפוליטית. "קיום הכנס כאמור, אשר שני הדוברים היחידים מן החוץ שהוזמנו לדבר בו נמנים על מחנה השמאל, הוא דבר שמקומו לא יכירנו בין כותלי בית המשפט", כתב לוין.

השר פירט במכתבו התבטאויות עבר של המשתתפים כדי לבסס את טענתו. לגבי ד"ר מרושק, ציין לוין כי הארגון בראשו היא עומדת נתמך על ידי "הקרן החדשה לישראל" וציטט פוסט שלה משנת 2020 שבו כתבה בגנות הסיפוח וטענה כי "ילדות וילדים פלסטינים נמצאים בסכנת קיום".

ביקורת חריפה עוד יותר הופנתה כלפי פרופ' אסא כשר. לוין הזכיר ציטוט של כשר מינואר 2023, שבו תקף את הממשלה הנוכחית במילים קשות: "אי אפשר לסבול את הרודנות החרדית... את הטפילות החרדית". לוין תהה כיצד הזמנתו של אדם שהתבטא כך מתיישבת עם ממלכתיות בית המשפט.

לוין האשים במכתב כי הנשיאה לשעבר ושופט עמית מקדמים "אג'נדות פוליטיות אישיות" תוך שימוש במשאבי הציבור. "הדבר מקבל משנה חומרה כאשר הוא נעשה באצטלה של חינוך כביכול לדמוקרטיה", כתב השר. "הגיע העת להבין שבית המשפט העליון איננו ביתם הפרטי של קומץ שופטים, ואיננו נחלת אבות שלהם, אלא הוא מוסד השייך לכלל אזרחי ישראל".

לדברי לוין, "רוב אזרחי ישראל מבינים היום כי החלטות בית המשפט העליון נעשות ממקום פוליטי". הוא טען כי הכנס המדובר, המדיר לשיטתו ציבורים שלמים, הוא "ביטוי מובהק" לניתוק של המוסד מהעם.

בסיכום מכתבו, הציב שר המשפטים אולטימטום למנהל בתי המשפט: לפעול באופן מיידי לביטולו של הכנס "הפוליטי הקיצוני". לחילופין, דרש לוין להורות את "הברור מאליו", פתיחת הכנס למגוון דעות המייצגות נאמנה את הציבור הישראלי כולו, כך שלא יהיה "מקהלה פוליטית". כמו כן, דרש השר לדעת מהי העלות הצפויה של הכנס.