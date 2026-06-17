אישום חמור נגד מורה בן 65 מצפת בחשד לפגיעה מינית ב-7 קטינים לאורך שנים

כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד תושב צפת, המשמש כמורה בבית ספר, בגין עבירות מין שבוצעו, על פי החשד, כלפי שבעה קטינים במספר רב של הזדמנויות לאורך שנים.

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המורה, גבר בן 65, נעצר בחודש שעבר. במהלך תקופה זו, מעצרו הוארך מספר פעמים בבית משפט השלום בצפת.

כאמור, במהלך החודש האחרון התקבלו במשטרה מספר תלונות שהעלו חשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינים. הפרטים הובילו לפתיחת חקירה סמויה, על ידי שוטרי המחוז הצפוני.

הפרשה החלה להתפתח במהלך החודש האחרון, עם קבלתן של מספר תלונות שהעלו את החשד הראשוני נגד המורה. המשטרה פתחה בחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות וממצאים מגוונים ונגבו עדויות. עם המעבר לשלב הגלוי באמצע מאי, נעצר החשוד ומעצרו הוארך מספר פעמים בבית משפט השלום בצפת בהתאם לצורכי החקירה, עד לגיבוש התשתית הראייתית המלאה.

במשטרת ישראל הדגישו כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד לביצוע עבירות מסוג זה, ובפרט כאשר מדובר באדם הנושא באחריות חינוכית כלפי תלמידים וצעירים. מהדוברות נמסר כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות וללא מורא, במטרה לחשוף עבריינים, להגן על הציבור ולמצות את הדין עם כל מי שבוחר לנצל את תפקידו או את מעמדו לפגיעה בקטינים.