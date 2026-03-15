פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד ארבעה תושבי זרזיר, בגין פרשה שעניינה מספר ניסיונות להברחת משאיות עמוסות בסחורה אסורה מישראל לרצועת עזה, תוך גריפת רווחים כספיים בהיקף של מיליוני שקלים לכל משאית.

אימן דנף (45), תושב רצועת עזה במקור המתגורר בשנים האחרונות בזרזיר, יחד עם עומר גריפאת (46), מוחמד גריפאת (49) ועלי גריפאת (70), נאשמים בעבירות של ניסיון לסיוע לאויב במלחמה, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וניסיון לפעולה ברכוש למטרות טרור כל אחד לפי חלקו.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד צביקה אברמוביץ' מפרקליטות מחוז צפון, עולה כי הנאשמים פעלו במסגרת מערך הברחות שיטתי ומתמשך של סחורה אסורה לרצועת עזה. בין היתר, הם ניסו להבריח כמויות גדולות של סיגריות, מצברים, אופניים חשמליים, סיגריות אלקטרוניות, גנרטורים, ממירי מתח, אביזרי גז, סוללות, צמיגים, מנועי רכב, חלקי חילוף לכלי רכב, מברגות, מקדחות, סלילי כבלים, פאנלים סולאריים, טבק, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים ואביזרים נוספים. גם לאחר שחלק מניסיונות ההברחה סוכלו בידי כוחות הביטחון, המשיכו הנאשמים בניסיונות הברחה נוספים.

על פי כתב האישום, בחודש ינואר האחרון תכננו הנאשמים להכניס לרצועת עזה חמש משאיות עמוסות בסחורה אסורה באמצעות איש ביטחון במעבר, תמורת תשלום של כשני מיליון שקלים לכל משאית. לצורך ביצוע התוכנית אורגנו חמש משאיות והועברו מקדמות כספיות. בסופו של דבר סוכל הניסיון לאחר שאחד הנאשמים נעצר, ושלוש משאיות עמוסות סחורה נתפסו באזור הדרום.

עוד עולה מכתב האישום כי במהלך שנת 2025 הפיקו חלק מהנאשמים רווחים מצטברים של כ-2 מיליון שקלים מפעילות ההברחות. בשל כך מיוחסות להם גם עבירות של הלבנת הון ועבירות מס.