חוקרים הודיעו לאביו של זיני שהוא דרוש לחקירה - ללא אישור

הפארסה של המשטרה: חוקרים הודיעו הערב (חמישי) לאביו של ראש השב"כ המיועד דוד זיני כי הוא דרוש לחקירה בגין הסתה - אך ללא האישור המתאים.

ל-i24NEWS נודע שנדרש אישור של משנה לפרקליט המדינה, אך לא נפתח תיק כזה. חוקרים כאמור הגיעו אליו כדי לזמן אותו לחקירה ואף נקבו בתאריך לזימון אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.

תגובת המשטרה: "בעקבות תלונה שהוגשה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".

נזכיר כי הערב ועדת גרוניס למינוי בכירים אישרה את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. בהודעתה נכתב בין היתר כי "לא נמצאה בעית טוהר המידות במינויו כראש השירות". עוד נכתב במכתבו של יושב ראש, שופט העליון לשעבר אשר גרוניס, כי "הוועדה מוסמכת לבחון את 'טוהר המידות במינוי'. אין בידי הוועדה הסמכות לבחון ולבדוק האם כישוריו המקצועיים של המועמד לתפקיד ראש השירות אומנם מצביעים על התאמתו לתפקיד".