שופט מביא שופט: האם הכנסת תצליח לשנות את דרך מינוי השופטים בישראל?

השבוע התנהל בבג"ץ אירוע הזוי למדי, כאשר אחד עשר שופטים התכנסו לדון בשאלה האם לקחת מהם את הכוח למנות שופטים. יצאנו לבדוק איך ישראל היא המדינה הכמעט יחידה בעולם שבה שופטים ממנים שופטים, והאם הכנסת הפעם תנצח.

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הדיון השבוע בעתירות נגד שינוי אופן מינוי השופטים היה הכול חוץ מדיון משפטי. השופטים הזהירו במהלכו מפוליטיזציה של בית המשפט העליון בלי לראות את החמאה על ראשם. הם דיברו כאילו אזרחי המדינה כלל אינם יודעים איפה נמצא ליבו של יצחק עמית, ואיפה זה של דפנה ברק-ארז.