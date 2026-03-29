חנינת נתניהו: יועמ"שית בית הנשיא ביקשה השלמות - הטיפול יחזור למשרד המשפטים

חנינת ראש הממשלה בנימין נתניהו: היועצת המשפטית של בית הנשיא, עורכת הדין מיכל צוק, פנתה היום (ראשון) למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה להשלמות נוספות. בהודעת בית הנשיא נמסר כי "בית הנשיא מבקש להדגיש את ההערכה הרבה לעבודתה המקצועית והיסודית של מחלקת החנינות, הן ביחס לחוות הדעת שהועברה והן לתפקידה המרכזי בהליך הפעלת סמכות החנינה".

בהמשך הפנייה, בבית הנשיא מבקשים מהמחלקה השלמות "בכל הנוגע לתקדימים בהפעלת סמכות החנינה בטרם הסתיים ההליך הפלילי, לרבות במקרים של מחוות מדיניות או עסקאות לשחרור חטופים. למרות הפערים המובהקים בין המקרים, ההשלמות נוגעות לעצם הפעלת סמכות החנינה תוך כדי הליך משפטי".

"בנוסף, נתבקשו השלמות בנוגע לפערים בין חוות הדעת שהוגשו. כמו כן, בית הנשיא העביר למחלקת החנינות את פניות הציבור שהתקבלו בנושא, על מנת לנתח את הפניות. הפנייה נעשתה כחלק מהשלמת הבחינה המקצועית טרם גיבוש המלצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ואין בה כדי ללמד על עמדה כלשהי ביחס לבקשה", נכתב עוד, "לאחר קבלת ההתייחסות המבוקשת, יימשך הטיפול בבקשה בהתאם לנהלים".

כזכור, ראש הממשלה הגיש בסוף חודש נובמבר האחרון בקשת חנינה מנשיא המדינה. הבקשה, שנחשפה לראשונה על ידי פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי נתניהו.

בבקשה כתב נתניהו לנשיא הרצוג כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

בבית הנשיא ציינו בתגובה: "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".

הבקשה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו"ד עמית חדד. הבקשה מועברת כעת, ע"פ הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.