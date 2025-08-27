הקשיש מאילת שהודה ברצח בנו - חזר בו מהודאתו

מומלצים -

בית משפט השלום באילת האריך היום (רביעי) עד ל־1.9 את מעצרו של אשר גולדשטיין, בן 88, החשוד כי לפני יותר מ־50 שנה הטביע את בנו סער בן ה־5 בים באילת. בדיון שנערך היום נחשף כי גולדשטיין חזר בו מהודאתו שניתנה ימים קודם לכן, אז טען כי "רצה לנקות את מצפונו" והתוודה בפני המשטרה.

בדיון אמר נציג המשטרה כי למרות החזרה מהודאה, "החשד הסביר נגדו נותר בעינו", וציין כי בוצעו פעולות חקירה רבות שחיזקו את החשדות.

מנגד, סנגורו עו"ד נמרוד אבירם טען כי מדובר באירוע מ־1974 שכבר התיישן, וכי "החשד מבוסס אך ורק על ההודאה שממנה חזר". עוד הדגיש את מצבו הרפואי הקשה של גולדשטיין, הנמצא בכיסא גלגלים וחולה במחלה סופנית, וביקש את שחרורו ממעצר.

השופט גיא אבנון קבע כי אף שעוצמת עילות המעצר נמוכה בשל גילו ומצבו הבריאותי של החשוד, חומרת החשדות מחייבת את המשך מעצרו, והורה לשב"ס לתת מענה רפואי מיידי למצבו. גולדשטיין ריצה בעבר עונש מאסר עולם לאחר שהורשע בהריגת אשתו לבנה בשנת 1976.