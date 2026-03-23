סערת הכספים הקואליציוניים: היועצת המשפטית של הכנסת השיבה היום (שני) לבג"ץ שעסק בהעברות הכספים לחינוך החרדי, בטרם קבלת האישור בוועדת הכספים. בתשובתה, מאשימה היועצת המשפטית של הכנסת את משרד האוצר בביצוע מחטף תקציבי לא חוקי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, בתגובת הכנסת נכתב כי דרך ההתנהלות שבה הועבר הכסף טרם אישור ועדת הכספים אינה חוקית, והסתרת עובדה זו מחברי כנסת ומהייעוץ המשפטי - חמורה. עוד נמסר כי התנהלות זו לא שוקפה בפנייה עצמה, לא בדברי ההסבר, ואף לא במהלך הדיון הממושך בוועדה.

עוד מצוין בתגובה כי בעוד שמשרד האוצר טען שהדברים הובנו על ידי הוועדה, לטעמה של הכנסת, כלל לא ניתן היה להבין מהאמירות הסתומות והדו-משמעיות של נציגי האוצר בדיון הוועדה, כי מדובר בפנייה הנוגעת לכסף שכבר חולק. הכנסת מתנגדת גם לטענה שזו פרקטיקה מקובלת וממילא לא הועברו לכך נתונים.

עוד צוין בתגובה, כי מאז הדיון הראשון בעתירה, היועצת המשפטית של הכנסת פנתה שלוש פעמים אל היועץ המשפטי למשרד האוצר לברר את היקף התופעה - אך כי הנתונים לא התקבלו עד כה, באופן שפוגע ביכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה.

היועצת המשפטית של הכנסת הצהירה עוד בתשובתה כי מעתה ואילך, כל פנייה עתידית בבקשה לביצוע העברה תקציבית תהיה חייבת לכלול הבהרה מפורשת של משרד האוצר, כי היא בהתאם לחוק - ולא מעשה עשוי.

עוד הבהירה בתשובתה לבג"ץ, כי ככל שיתקבלו פניות לביצוע העברות תקציביות שבהן הכספים כבר חולקו או צפויים להשתלם לפני אישור הוועדה, הייעוץ המשפטי יודיע לחברי הכנסת כי מדובר בפניות הלוקות בפגם חוקי חמור, שהמבוקש בהן מנוגד לדין, ועל כן אין מקום לדון בהן ולאשרן.

בסיום נכתב כי "במכלול נסיבות העניין, ובהתייחס להחלטה המאשרת את הפנייה התקציבית מושא העתירות - עמדת הכנסת היא כי אין לדרוש מהעובדים להשיב את שכר העבודה ששולם להם רק בשל התנהלותו הנפסדת של משרד האוצר, וכי יש להוציא צו הצופה פני עתיד, שיאסור על הממשלה להשתמש בפרקטיקה נפסדת זו".

דוברות יש עתיד

כזכור, ועדת הכספים אישרה בסוף השנה שעברה העברה של יותר ממיליארד שקלים לתקציבי הסיעות החרדיות, בהם כ-420 מיליון שקלים עבור החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה ו-360 מיליון עבור מעיין החינוך התורני של ש"ס.

התקציבים הנוספים שאושרו בוועדה בין היתר הן 151 מיליון שקלים עבור מוסדות הפטור; 136 מיליון שקלים עבור מוסדות "מוכר שאינו רשמי", שהן אינן חלק מהחינוך הממלכתי הרשמי, אך מקבלות תקצוב חלקי ממשרד החינוך ופועלים תחת פיקוחו. 75 מיליון שקלים מתוך הסכום מקורו כחלק מהכספים הקואליציוניים.

לאחר ההחלטה, הוגשו עתירות לבג"ץ - שהוציא צו ביניים המקפיא את העברת מיליארד השקלים הקואליציוניים לחינוך החרדי. הצו הוצא לאחר עתירה של סיעת "יש עתיד" עתרה נגד ההחלטה, שנוגעת לחובה ללמד במוסדות מקצועות ליב"ה.