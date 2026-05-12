הבוקר: הדיון המכריע בבג"ץ נגד מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד

בית המשפט העליון יתכנס הבוקר (שלישי) בשעה 11:30 לדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין יבחנו את חוקיות וסבירות המינוי, על רקע הטענות לפגמים בטוהר המידות ובשיקול הדעת של האלוף בתפקידיו הקודמים בצה"ל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הדיון נערך בצל עימות חסר תקדים בצמרת הביטחונית והמדינית. ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, פעל בימים האחרונים באופן עצמאי והעביר מכתב חריף לשופטי בג"ץ, בו קבע כי "אין שום סבירות למנות את האלוף גופמן". ברנע טען כי מעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת המקורות הלא חוקית מעידה על "הרמה הגרועה ביותר של קבלת החלטות", והזהיר כי מדובר בבעיית מוסר קשה המונעת ממנו לעמוד בראש הארגון.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא להגנה נחרצת על המינוי ביום שני ותקף בחריפות את ברנע בשיחת נזיפה נוקבת. נתניהו האשים את ראש המוסד ב"חתירה תחת סמכות" ובפעולה "מאחורי הגב" בשיתוף פעולה עם היועמ"שית. בסרטון שפרסם הדגיש נתניהו כי גופמן הוא "לוחם גיבור ועז נפש" שנבחר בזכות חשיבתו העצמאית ותפקודו ב-7 באוקטובר, וחתם בקביעה: "מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה - לא היועמ"שית ולא בג"ץ".

במרכז הפרשה עומדת עמדת המיעוט של יו"ר ועדת גרוניס, שקבע כי המינוי "נגוע בטוהר המידות" בשל פרשת הפעלת הבלוגר הקטין אורי אלמקייס ב-2022. לפי חוות הדעת, גופמן אישר הפעלת אזרח ללא סמכות ואף השיב תשובות לא נכונות לקצינים בכירים באמ"ן בזמן אמת. בעוד רוב חברי הוועדה אישרו את המינוי, השופטים יצטרכו להכריע היום האם המחדלים הפיקודיים והדיווחים הלקויים בפרשה זו פוסלים את האלוף מלכהן בתפקיד הביטחוני הרגיש ביותר במדינה.