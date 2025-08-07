9 שופטי בג"ץ ידונו בעתירות נגד הדחת היועמ"שית בספטמבר

מומלצים -

בית המשפט העליון קבע הבוקר (חמישי) מועד לדיון בעתירות נגד פיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארה ב-3 בספטמבר זאת לאחר שהשבוע אישרה הממשלה פה אחד את פיטוריה.

יצוין כי הדיון בבג"ץ יתקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים. כאמור את הדיון ינהלו תשעה שופטים: הנשא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.

כזכור, השבוע השופט סולברג, הקפיא את החלטת הממשלה להדיח את בהרב-מיארה מיד אחרי שהתקבלה אך במקביל שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי קראו להתנהל כאילו היועמ"שית כבר הודחה מתפקידה.

נזכיר כי פרקליט המדינה עמית איסמן הפיץ לפני יומיים איגרת לכלל עובדי הפרקליטות, בה תקף את פיטורי היועמ"שית, גלי בהרב מאירה. "החלטת הממשלה להביא לסיום כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה, היא אירוע חריג ביותר וראשון מסוגו, המאתגר את עקרונות היסוד של עצמאות התביעה הכללית והייעוץ המשפטי, כמו-גם את שלטון החוק במדינת ישראל". עוד ציין: "החלטת הממשלה על סיום כהונתה של היועצת המשפטית היא, לטעמי, מנוגדת לדין".