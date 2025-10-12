פרסום ראשון: על אף קריטריונים שהוצבו - הצליח חמאס להכניס לרשימת המשוחררים עזתים שהחזיקו בחטופים

בניגוד לכוונה, בין מאות האסירים הביטחוניים שישוחררו בעסקה - יהיו גם עזתים שהחזיקו בחטופים. כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. אחד המשוחררים - נתן מחסה למפקד הזרוע הצבאית של חמאס לשעבר מוחמד דף.

ישראל הציבה שלושה קריטריונים לאסירים העזתים שישוחררו במסגרת העסקה. לא השתתפו בפשיטה ובטבח שבעה באוקטובר, נעצר לאחר פרוץ המלחמה ולא נלחם פיזית נגד כוחות צה"ל. אך על אף זאת, הצליח חמאס להכניס לרשימה בודדים שכן השתתפו בלחימה - או שהחזיקו בחטופים מבלי ששב"כ היה מודע לכך.

מוקדם יותר היום פרסמנו לראשונה ב-i24NEWS כי בשלב הראשון של שחרור האסירים הביטחוניים, כל המחבלים שנקבע כי יגורשו - יישלחו לרצועת עזה. בהמשך, במידה ותהיה הסכמה עם מדינה שלישית על קליטת מחבל, תאפשר לו ישראל לצאת מהרצועה לשם כך. נכון לשעה זו, עוד אין הסכמות עם אף מדינה קליטת המחבלים - ולכן הם ישוחררו לרצועה.