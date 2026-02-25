היועמ"שית אישרה: נתניהו ימסור עדות בפרשת "הפגישה הלילית"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אישרה לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור עדות במשטרה במסגרת פרשת "הפגישה הלילית". לאחרונה מסר עדות גם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה וראש המוסד המיועד, רומן גופמן.

לאחרונה בית המשפט המחוזי דחה את קביעת בית המשפט השלום בראשון לציון, והחזיר את התנאים המגבילים על ראש הסגל של נתניהו העומד במרכז בפרשה, צחי ברוורמן. בין התנאים המגבילים על ברוורמן עומד גם איסור על התקרבות או יצירת קשר עם לשכת ראש הממשלה והסגל בלשכה.

כזכור, ברוורמן ופלדשטיין חשודים בניסיון שיבוש חקירה, לאחר שבפגישה שקיימו השניים בחניון הקרייה הבטיח ברוורמן לפלדשטיין כי יגבה אותו במקרה ותיפתח נגדו חקירה פלילית במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה"בילד". בהתכתבות שהתקיימה בין השניים, נחשף כי ברוורמן כתב לפלדשטיין על החקירה "אני יכול לכבות את זה".