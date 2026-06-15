השופט אלרון מצטרף לעתירה נגד מינוי מיכאל ראבילו למבקר המדינה

שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון ביקש היום (שני) להוציא צו ביניים שיקפיא את כניסתו של עו"ד מיכאל ראבילו, ששימש בעבר כפרקליטו של רה"מ בנימין נתניהו, לתפקידו כמבקר המדינה.

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במכתב תגובה ששלח השופט בדימוס, נכתב: "המשיב אלרון מצטרף לטענות העותרים ככל שהן מתייחסות לאי חוקיות ההצבעה השניה, שנערכה במשכן הכנסת. כמו כן המשיב אלרון מצטרף לבקשה למתן הסעדים המפורטים בעתירות ובכלל זה לסעד הביניים של הקפאת כניסת המשיב 4 (מיכאל ראבילו, א"ג) לתפקיד מבקר המדינה".

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

העתירה לבג"ץ שהוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון נגד מינויו של עו"ד ראבילו לתפקיד מגיעה על רקע הטענה באופוזיציה כי ההצבעה השנייה שנערכה בכנסת לא הייתה חוקית, לאחר חברי הכנסת של הקואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם מאחורי הפרגוד, בניגוד לחוק-יסוד: מבקר המדינה הקובע הצבעה חשאית.