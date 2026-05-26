טאיסיה זומולצקי, המתלוננת נגד אייל גולן בפרשת "משחקי חברה", פנתה באמצעות פרקליטתה לראש אגף החקירות ולקצין תלונות הציבור במחוז מרכז של המשטרה, בדרישה להורות ליחידה החוקרת לבצע לאלתר את השלמות החקירה שעליהן הורתה הפרקליטות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במכתב שנשלח על ידי פרקליטתה של זומולצקי, עו"ד עינת סופר-בסרגליק, נטען להתנהלות תמוהה מצד המשטרה בניהול החקירה. בין היתר נכתב כי המשטרה הביעה עמדה בנוגע לחקירה, דבר אשר מהווה "דפוס פסול של שיבוש, פגיעה בהליך התקין והסבת נזקים נוספים" בתהליך החקירה.

i24NEWS

כמו כן נטען כי החלטת המשטרה להקפיא את החקירה מגיעה בניגוד להוראת הפרקליטות לערוך חקירות השלמה. במכתב הוזכרו גם ההדלפות לתקשורת מתוך הדיון בשבוע שעבר שקיים ראש אח"ם במשטרה, ניצב בועז בלט, בו הביע ספק ביכולת של חקירות ההשלמה בפרשה להביא ערך ראייתי נוסף שיביא משהו חדש שטרם נתגלה במסגרת החקירה.

נזכיר כי בשבוע שעבר הזמר אייל גולן הגיע למפלג ההונאה במחוז מרכז של המשטרה, ונחקר במשך כחמש שעות. במהלך החקירה הציג לחוקרים הודעות פרטיות, הקלטות ושיחות שלכאורה תומכות בגרסה שלו.