נציב תלונות הציבור דחה את רוב התלונות נגד נשיא העליון

נציב תלונות הציבור בנושא שופטים, אשר קולה, דחה היום את כל התביעות שהוגשו נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרט לאחת - פרשת נבחרת הדירקטורים. על פי ההודעה הרשמית של הנציב קולה, מרבית התלונות הוגשו על ידי ארגון "לביא" בחודש יולי האחרון בתלונה מרוכזת.

במסמך נכתב כי בתלונות עלו טענות בעניינים שונים שנוגעים להתנהלותו של השופט עמית, רובן ככולן בניגוד עניינים, והן נבחנו באמצעות עדויות פרונטליות וכתובות, כולל קריאת פסקי דין של נשיא העליון עוד טרם מינויו לתפקיד.

לפי קביעת הנציב, יצחק עמית פעל בניגוד עניינים רק כאשר התערב בדיון על עתירה בעניין קביעת נבחרת הדירקטורים, דיון אשר אחיו היה בעל עניין בתוצאותיו.

לגבי התלונות על נכסיו של עמית בתל אביב ומבשרת ציון, בהן על שימוש בשם משפחתו הקודם גולדפרוינד, נכתב כי "מוטב היה לו לא היו מוגשות כלל". כמו כן צוין כי חלק מהתלונות הוגשו ללא בדיקה מעמיקה מראש.

עם זאת, הנציב קולה ציין בהתייחסויותיו לחלק מהתלונות שנדחו כי מוטב היה אם השופט עמית היה מציין את קירבתו לחלק מהפרשיות, התלונות הללו היו נמנעות מראש. הנציב סיכם את המסמך באמירה לפיה יש להגביר את אמון הציבור במערכת המשפט.

נשיא העליון מסר בתגובה להצהרתו של הניצב קולה: "הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו. נשיא בית המשפט העליון, בשיתוף עם מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, ילמדו את המלצותיו המערכתיות של הנציב, כגון הרחבת חובת הדיווח של שופטים לגבי מעורבותם בהליכים משפטיים, על מנת ליישמן ככל הנדרש וככל הניתן".

שר המשפטים יריב לוין, לעומת זאת, סבר כי על אף שרוב התלונות נדחו, על השופט עמית להתפטר:

"לא ייתכן מצב שבבית המשפט העליון יישב שופט אשר נציב תלונות הציבור על שופטים קבע כי תלונה שהוגשה בעניינו, לפיה הוא פעל בניגוד עניינים, הינה מוצדקת. הנזק שנגרם למערכת המשפט הוא גם כך חסר תקדים. על השופט יצחק עמית להתפטר באופן מיידי".

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לקביעתו של הנציב קולה: "יצחק עמית דורס את שאריות אמון הציבור בבית המשפט". כזכור, סמוטריץ' התבטא באופן דומה במהלך השבוע נגד הנשיא עמית.