נציגת המדינה בבג"ץ: כספים הועברו ללא אישור למוסדות חינוך שלא מלמדים ליבה

בג"ץ דן היום (חמישי) בנוגע להעברת כספים לרשתות החינוך החרדיות. השופטים נזפו בנציגת המדינה, עו"ד נטע אורן, על האיחור בהגשת תגובת המדינה. השופט גרוסקופף הזהיר כי אם ההגשות לא ייעשו בזמן בעתיד, בית המשפט לא יהסס להוציא צו על תנאי כדי להבטיח את העמידה בלוחות הזמנים.

עו"ד אורן הסבירה כי האיחור נבע ממורכבות איסוף הנתונים: מעל עשרים גורמים שונים, כולל החשב הכללי ומשרד האוצר, נדרשו לתכלול נתונים שונים ולעיתים סותרים. לדבריה, המדינה פעלה ככל שיכלה, והגישו בקשות אורכה אך ללא אישור. גרוסקופף הבהיר כי אין טענות אישיות כלפי אורן, והבעיה היא בעיקר באיחורים מצד הגורמים האחרונים המספקים את הנתונים.

בהמשך, התברר כי כספים לרשתות הועברו עוד לפני אישור ועדת הכספים. השופטת יעל וילנר והחברה כנפי שטייניץ הביעו תמיהה על סמכות ההעברה והדגישו כי מדובר בהתנהלות בלתי חוקית: "הופתענו, מכוח איזו סמכות הועברו כספים לפני החלטת הוועדה?" אמרה וילנר. נציגת היועמ"שית הסבירה כי ההעברה נוגעת רק לרכיב השכר וכי קיימת סתירה בין חוקי התקציב לבין חובות הגנת השכר, מה שיוצר מצב שבו הלנת שכר אינה חוקית, אך במקביל יש צורך לפעול על פי פרקטיקה קיימת שאינה רצויה. נציג הכנסת טען שהם לא ידעו, השופטת וילנר שאלה:" אז צריך לבטל את ההחלטה?", נציג הכנסת: "מרגע זה לא יאושרו פניות שכבר הועברו בפועל". מתוך מליארד תשעים - רק 89 מיליון לא הועברו.

ראש האופוזיציה ויוזם העתירה, יאיר לפיד, פתח את הדיון בדברים חריפים נגד הממשלה: "באנו מפני שאם מישהו גונב לך כסף אתה בא לבית המשפט. כנסת ישראל באישון לילה גנבה מיליארד ותשעים מיליון שקל מאזרחי ישראל. העבירו אותם לבתי ספר שבהם לא מלמדים ליב"ה, שאין עליהם שום פיקוח משום סוג שהוא, בניגוד לחוק. לכן, בית המשפט צריך להחזיר את הכסף למעמד הביניים הישראלי, לאזרחי ישראל משלמי המיסים, משרתי המילואים, ולא להנציח עוד דור שהילדים שלנו יצטרכו לממן עוד חמישים שנה".

דוברות יש עתיד

השופטת יעל וילנר תקפה את ההתנהלות בוועדת הכספים: "ניהלתם דיון דמה, חברי הוועדה לא ידעו שמדובר בדיון שכולו משחק. יש מושג של אשרור החלטה בדיעבד, אבל אין דבר כזה שהגוף שמאשרר לא יודע שהוא מאשרר החלטה שכבר בוצעה." השופטת שטייניץ שאלה: "אם הוועדה לא הייתה מאשרת?" נציגת היועמ"שית הסבירה כי "היו צריכים למצוא מקור תקציבי", אך השופט גרוסקופף תהה האם קיימת חוות דעת או אישור על הפרקטיקה הזו. וילנר הוסיפה בביקורת חריפה על התשלום המשכורות: "איך יתכן שבונים תשלום משכורות על רזרבות תקציביות שאולי יהיו ואולי לא?".

השופטת וילנר פנתה לנציגת היועמ"שית וביקשה הבהרות לגבי המשך תשלומי התקציב לרשתות החינוך החרדיות: "אתם אומרים לנו בתגובה שלכם, אל תעצרו את התקציב למרות שאין לימודי ליבה כמו שצריך ויש פערים, למה צריך להמשיך לשלם כסף?" נציגת היועמ"שית השיבה כי מדובר בעניין ארוך שנים, שבו הפיקוח היה רחוק מלהיות מיטבי, והדגישה כי "התהליך מורכב, הרשתות נמצאות בעיצומו של תהליך, ואין פיקוח מושלם". השופטת כנפי שטייניץ הוסיפה: "הקושי הוא שהצהרות כאלה בית המשפט שומע משנות 2000 - שוב הצהרה ושוב הצהרה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, התייחס לדיון בבג"ץ וטען כי "העברת כספי מדינה ללא אישור ועדת הכספים הוא ליקוי חמור שיש לבודקו לעומק. יחד עם זאת, בזכות אותו הליקוי, הגיעו מרבית הכספים ליעדם החוקי, למרות עתירה מרושעת של לפיד ופסיקה חסרת סמכות של בג"ץ. אז אולי הפעם, במקרה הספציפי הזה, מדינת ישראל דווקא יצאה נשכרת".