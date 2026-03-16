העליון דחה את ערר הפרקליטות: זיני והנאשמים בפרשת ההברחות ישוחררו למעצר בית

בית המשפט העליון דחה היום (שני) את ערר הפרקליטות וקבע כי הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, בהם בצלאל זיני, לא יישארו במעצר עד תום ההליכים וישוחררו לחלופות מעצר. בכך אישר העליון את החלטות בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שקבע קודם לכן כי אין תשתית ראייתית לכאורית לעבירות הביטחון שיוחסו להם.

הפרשה נוגעת ל-15 נאשמים, שלפי כתבי האישום הבריחו בין אוגוסט לדצמבר 2025 סחורות מישראל לרצועת עזה, בעיקר קרטוני סיגריות וטלפונים ניידים, ולעיתים גם ציוד נוסף. על פי האישומים, חלק מהמעורבים היו חיילי מילואים בשירות פעיל, והברחות בוצעו תוך ניצול מערך המעברים והצגת מצגים כוזבים. לפי המדינה, ההברחות הניבו לחלק מהנאשמים רווחים של מיליוני שקלים.

הפרקליטות ייחסה לנאשמים עבירות ביטחון חמורות, ובראשן סיוע לאויב בזמן מלחמה ואיסור פעולה ברכוש למטרות טרור, לצד עבירות פליליות נוספות כמו שוחד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון. לטענת המדינה, הסחורות שהוברחו עלולות היו להגיע לידי ארגון חמאס ולסייע לו במהלך הלחימה.

אולם בית המשפט המחוזי קבע כי אף שיש ראיות לכאורה לעבירות פליליות שונות, אין תשתית ראייתית מספקת לעבירות הביטחון. בין היתר נקבע כי לא הוכח שהנאשמים פעלו מתוך כוונה לסייע לאויב, אלא מתוך מניע כלכלי, וכי לא הוצגה ראיה לכך שהסחורות אכן הגיעו לידי ארגוני טרור.

הפרקליטות ערערה לעליון וטענה כי יש לפרש את עבירת הסיוע לאויב באופן רחב יותר נוכח המציאות הביטחונית, וכי גם אם המניע היה כלכלי, הנאשמים יכלו לצפות שהסחורות יגיעו לידי חמאס ויסייעו לו.

שופט בית המשפט העליון שדן בעררים דחה את עמדת המדינה וקבע כי מדובר בפרשה חמורה, אך בשלב זה אין בסיס לקביעה שקיימות ראיות לכאורה לעבירות הביטחון. השופט הדגיש כי הפסיקה עד כה החילה את עבירת הסיוע לאויב בעיקר במקרים קיצוניים של שיתוף פעולה ישיר עם ארגוני טרור או תכנון פיגועים, וכי המקרה הנוכחי רחוק מאותם תקדימים.

עוד נקבע כי ייתכן שהשאלות המשפטיות העקרוניות שהעלתה המדינה יתבררו בהמשך ההליך הפלילי, אך בשלב המעצר אין הצדקה להחזיק את הנאשמים מאחורי סורג ובריח על בסיס פרשנות משפטית חדשה שטרם התקבלה בפסיקה.

לכן הותיר העליון על כנה את החלטת המחוזי לשחרר את רוב הנאשמים לחלופות מעצר, בהן מעצר בית מלא או מעצר בפיקוח אלקטרוני, לצד ערבויות כספיות גבוהות ואיסור יציאה מהארץ.