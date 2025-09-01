היועמ"שית לבן גביר: "מסמך המדיניות שלך בנושא ההפגנות - חסר תוקף"

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, השיבה היום (שני) למסמך של השר לביטחון לאומי, שניסה להגביל את ההפגנות ברחבי הארץ

בניגוד לטענת בן גביר - לפי המכתב היועצת המשפטית לממשלה ענתה כבר בחודש יוני למסמך הראשון שנשלח אליה. עוד אישרה בהרב-מיארה את העובדה כי המפכ"ל דני לוי המתנגד למדיניות, כפי שנחשף ב-i24NEWS.

"דיון בטיוטת מסמך המדיניות שגיבשת יתאפשר רק לאחר הטמעת מסמך העקרונות לפי המלצות הצוות בהוראות המשרד לביטחון לאומי ובחינה של מסמך המדיניות המוצע לאורם. כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא", נכתב מטעם היועמ"שית.

"לאור האמור, נבקש להבהיר כי פרסום מסמך המדיניות בנוסחו הנוכחי, ללא קיום הליך היוועצות תקין עם מפכ"ל המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר - כפי שנכתב במסמך עצמו וכפי שנמסר גם לבית המשפט העליון - מחייב אותך ממועד גיבושו. כל זאת, מבלי לגרוע מהפרות נוספות שאירעו עד כה. פרסום המסמך יהווה גם חריגה מסמכויותיו של השר לביטחון לאומי כלפי משטרת ישראל".

בשבוע שעבר השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, שלח מסמך מדיניות ליועצת המשפטית לממשלה המסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. בן גביר הבהיר כי אם לא תינתן תגובה בתוך חמישה ימים - המדיניות תיכנס לתוקף. המשטרה מתנגדת למהלך: "שיקול הדעת אם לאפשר חסימת צירים צריך להיות בידי המפקד בשטח".

במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים תמיד: צירי חירום, גישה לבתי חולים, נתב"ג, צירים שמבודדים ישובים וכבישים מהירים וארציים. המדיניות גם מבהירה כי אכיפת החוק תתבצע באופן שוויוני, ללא קשר לזהות המפגינים או לעמדותיהם הפוליטיות, תוך שמירה על חופש המחאה לצד זכויות הציבור.

בתוך כך, פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את מכתב התגובה של המפכ"ל דני לוי.

"החלטות בנוגע לטיפול במחאות הינן החלטות מורכבות ומבצעיות לכן מעבר למדיניות הכללית שניתן לקבוע בנושא יש להותיר בידי המפקדים שיקול דעת רחב וגמישות בקבלת ההחלטות", נכתב, החלטות מסוג זה יתקבלו על בסיס הערכת מצב מפקדים בהתאם לנסיבות וכאשר ערך חיי אדם יוותר השיקול המכריע".

"כל מדיניות שתיקבע מחויבת לתת למשטרה כלים מודרניים לאכיפה שאינם כרוכים בהליך הפלילי כדוגמת אכיפה מינהלית", נמסר.