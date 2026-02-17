פרשת הפגישה הלילית: המחוזי החזיר את המגבלות על ברוורמן - ומתח ביקורת על השופט מזרחי

בית המשפט המחוזי בלוד החליט הבוקר (שלישי) לקבל את ערעור המשטרה על החלטת בית המשפט השלום, ולהחזיר את המגבלות על ראש לשכת רה"מ, צחי ברוורמן, שהוטלו במסגרת פרשת הפגישה הלילית בחניון.

שופט המחוזי מיכאל קרשן ביקר בפסק הדין את החלטתו של נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שביטל את המגבלות על ברוורמן. בנימוקו כתב השופט קרשן כי החשד הסביר נגד ברוורמן על שיבוש חקירה התחזק באופן משמעותי, עוד בימים שהתיק הובא לדיון בבית המשפט השלום, והתחזק אף יותר בימים שאחרי ביטול ההגבלות.

כמו כן ביקר השופט קרשן את החלטתו של השופט מזרחי ואמר כי הוא פעל "בניגוד לכל פרקטיקה מקובלת בהחלטות מסוג זה". "קשה לקבל את עמדתו של בית המשפט קמא, לפיה על מנת להצדיק הטלת תנאים מגבילים על המשיב צריכה היחידה החוקרת להצביע על חשד קונקרטי נוסף לשיבוש החקירה נגד המשיב", כתב השופט קרשן בפסק הדין.

השופט קרשן התייחס גם לאמירתו של השופט מזרחי לפיה תהיה פגיעה ביחסי החוץ של ישראל אם ברוורמן לא ייכנס לתפקידו כשגריר בבריטניה. על פי השופט קרשן, אין זה שיקול שאמור לעמוד בפני בית המשפט.

כזכור, במסגרת ההגבלות הוטל על ברוורמן איסור ליצור קשר עם המעורבים בפרשה - אלי פלדשטיין ועומר זוהר, וכן נאסר עליו להתקרב למחנה הקרייה וללשכת ראש הממשלה או ליצור קשר עם עובדיה, כולל ראש הממשלה. כמו כן הוטל על ברוורמן צו איסור יציאה מהארץ.