פרקליט המדינה הכריע: הפרקליטות לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שנתפסו ב-7 באוקטובר | אבישי גרינצייג

פרקליט המדינה עמית איסמן הכריע כי הפרקליטות לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח׳בה שנתפסו ב-7 באוקטובר, כך חשף הערב (שני) פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, במהדורה המרכזית של i24NEWS. בכך, למעשה, מעביר פרקליט המדינה את האחריות לתביעה הצבאית.

עמדה זו של פרקליט המדינה התקבלה בניגוד לעמדת צוות הפרקליטים הבכירים שמטפל בתיקים הללו במשך למעלה משנתיים.

פרקליט מחוז דרום, ארז פדן, התנגד מאוד להסרת האחריות ואמר כי "לא יכול להיות שאנחנו נברח מאחריות בתיק הכי משמעותי אולי מאז קום המדינה". למרות זאת, עמדתו של פדן לא התקבלה והתיק יוצא מידיה של הפרקליטות האזרחית אל הפרקליטות הצבאית.