בהמשך לחשיפה של אבישי גרינצייג אמש (שלישי) על השאלה של יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים השופט אשר גרוניס לראש המוסד המיועד רומן גופמן שבה ביקש ממנו לחשוף סוד - היום חושף אבישי גרינצייג כי בטרם הציג את שאלתו התמוהה הורה גרוניס לעצור את הקלטת הדיון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כעת מתברר כי לפני שגרוניס שאל את השאלה הוא הורה לעצור את הקלטת העדות, ההקלטה נעצרת במילים: "יש לי שאלה אחרת לגמרי" ובהוראה למקליט לעצור את ההקלטה.

כזכור, אמש פרסמנו כי בסיום עדותו של רומן גופמן בפני הוועדה פנה אליו יו"ר הוועדה אשר גרוניס, ושאל: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". גופמן השיב שכן, וגרוניס שאל: "יש לי הרגשה ש** (דמות בינלאומית מוכרת, שאת שמו לא ניתן לפרסם) הוא סוכן מוסד. זה נכון?". גופמן הובך, לא השיב - והנוכחים במקום היו המומים מהשאלה.

מוקדם יותר אתמול הודיעה לשכת ראש הממשלה כי הוועדה המייעצת למינויים בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניינו של האלוף רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד. לפי הודעת הלשכה, רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל דופי בטוהר המידות של גופמן, ואף ציינו כי לאחר עיון בחומרים נוספים שהוצגו להם, התחזקה עמדתם באופן "מהותי וממשי".

על הפרסום אמש מסר גרוניס בתגובה: "אמרתי במפורש שאני לא רוצה תשובה. אם בכוונתך לפרסם תפנה תחילה לצנזורה".