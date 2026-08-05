בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, עצר היום (רביעי) את העברת הכספים הקואליציוניים למפלגות החרדיות. בצו הארעי שהוצא, ונחתם על ידי השופט אלכס שטיין, נכתב כי כלל ההעברות התקציביות עליהן הוחלט בדיון שנערך אתמול בוועדת הכספים - מעוכבות - פרט להעברה אחת, שעניינה הוצאות חירום אזרחיות.

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בהמשך, נכתב כי ההצעה תובא בהקדם האפשרי לדיון בפני שלושה שופטים. "המשיבים יגישו תגובות מקדמיות לעתירה גופה וכן לבקשה בדבר הוצאת צו ביניים - זאת, לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הדיון בעתירה שייקבע", נכתב בסיום המסמך.

יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי תקף את ההחלטה וכתב בחשבונו ברשת X: "אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

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יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוסיף: "בג"ץ בהשתוללות חסרת רסן. מעניין שהיום הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי, אבל כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים שבוע (!) לפני הבחירות, זו הייתה סמכותה של הכנסת. אפילו לא מנסים להסתיר".

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מסיעת ש"ס נמסר בתגובה: "שוב הוכיח בג"ץ שהוא הפך לסניף של האופוזיציה, כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. החלטתו להקפיא העברות תקציביות שאושרו כדין בוועדת הכספים היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. הצביעות זועקת לשמים: כפי שחשף ח״כ ינון אזולאי, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות - ובג"ץ לא התערב".

"לא החוק השתנה ולא הנוהל השתנה. רק זהות הממשלה והציבור שמקבל את התקציבים. כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. זו חרפה", נמסר עוד.

כזכור, ועדת הכספים של הכנסת התכנסה אתמול לדיון פגרה חריג, במהלכה אושרה תוספת של כרבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי. בין היתר, מדובר בכ-26.1 מיליון שקלים לתוכנית למניעת נשירה בישיבות, 16 מיליון להעלאת להעלאת סבסוד בצהרונים ל-100% במוסדות המוכשר והפטור, 12 מיליון שקלים לתמיכה בתרבות יהודית חרדית וכ-15 מיליון שקלים הרחבת תמיכה במוסדות התורניים מסוימים הפועלים בחבל תקומה.

עוד אושרו: שלושה מיליארד שקלים למוסדות תורניים לגופי תיאום וקישור, 1.1 מיליון שקלים לקרן סיוע לאברכים, כ-69 מיליון שקלים במוכר שאינו רשמי "בני יוסף - מעין החינוך התורני" והחינוך העצמאי ו-54 מיליון שקלים לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי. לצד אלו, אושרו כ-16.4 מיליון שקלים לבית הכספר של החופש בגדול במוסדות הפטור - כשאין חופש גדול.

מספר שעות לפני הדיון, הוגשה עתירה דחופה לבג"ץ בשם עמותת חדו"ש ובשם ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים). העתירה ביקשה צו מניעה נגד כינוס ועדת הכספים שנועדה לאשר העברות תקציביות קואליציוניות בהיקף של למעלה מ-360 מיליון שקלים, תוך חריגה מהוראות החוק והחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. עוד ביקשו צו מניעה נגד עצם כינוס הישיבה, ולחלופין צו ביניים שימנע את העברת הכספים אם יאושרו במסגרתה.

בעתירה נטען כי עצם קיום הישיבה אינו עומד בתנאי החוק ובהחלטת הכנסת, אשר אפשרה לוועדת הכספים לקיים דיון אחד בלבד במהלך השבועיים הראשונים של הפגרה - הדיון שהתקיים ב-29 ביולי וננעל מבלי שאושרו העברות כספים. עוד נטען כי על סדר היום הועלו העברות קואליציוניות שכלל לא נדונו לפני יציאת הכנסת לפגרה, ובהן כ-280 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים.