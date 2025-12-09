הסדר הטיעון המסתמן עם השוטר שהשליך רימונים על מפגינים

פרסום ראשון: המחלקה לחקירות שוטרים הגיעה להסכמה על הסדר טיעון עם רפ"ק מאיר סויסה וארבעת השוטרים הנוספים שהואשמו בהשלכת רימוני הלם על מפגינים בתל אביב בניגוד לנוהל. פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ דיווח הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כי סויסה יודה באירוע אחד ויבקש מבית המשפט שלא להרשיעו. עניינם של שאר השוטרים יועבר לדין משמעתי.

כמעט שלוש שנים אחרי האירוע בו השליך רפ"ק סויסה שבעה רימוני הלם על מפגינים נגד הרפורמה המשפטית בתל אביב, ולאחר חודשים ארוכים של הליך גישור, מח"ש ועורכי הדין של חמשת הנאשמים הגיעו להסכמות לקראת חתימה על הסדר טיעון.

לפי ההסכמות, יתוקן כתב האישום שייחס לו "פזיזות ורשלנות", ויכלול אירוע אחד בלבד. סויסה מנגד יודה בעובדות ולא ינהל הליך הוכחות. עוד סוכם כי יטען בבית המשפט לאי הרשעה, לאחר שביקש לסיים את הפרשה ללא הרשעה כדי שיוכל להמשיך לשרת במשטרה.

בעניינם של ארבעת השוטרים האחרים סוכם כי ההליך הפלילי ימחק. מח"ש הסכימה לוותר על ההליך בתמורה להודאה באישומים בבית הדין המשמעתי של המשטרה.

