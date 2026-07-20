היועמ"שית לבג"ץ: בן גביר מפר את ההסכמות שנקבעו וממשיך להתערב בפעילות המשטרה

בהרב-מיארה הגישה לבג"ץ את עמדתה לפיה נותרו פערים מהותיים בסוגיות היסוד בעתירות נגד השר, המעידים שהוא דוחה את עקרון הא-פוליטיות של המשטרה" • על שיחת השר עם ברק אברמוב אמרה: "הפרה חמורה של החלטת ביהמ"ש"

נדב אלימלך משה שטיינמץ ■ נדב אלימלך משה שטיינמץ
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גלי בהרב מיארה, 08.06.2026
גלי בהרב מיארה, 08.06.2026יונתן זינדל / פלאש 90

בג"ץ בן גביר: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שני) את עמדתה לפיה בצד הסכמות מסוימות נותרו פערים מהותיים בסוגיות היסוד שבעתירות נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לדברי היועצת, "ההפרות עודן נמשכות. נותרו פערים הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה, ופערים אלה מעידים על כך שהשר דוחה את עקרון הא-פוליטיות של המשטרה".

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יו"ר הקואליציה נגד היועמ"שית: "את מתנהגת כמו יו"ר אופוזיציה, רודפת רק אחרי הימין"
יו"ר הקואליציה נגד היועמ"שית: "את מתנהגת כמו יו"ר אופוזיציה, רודפת רק אחרי הימין"

בהרב-מיארה התייחסה גם לשיחת השר עם ברק אברמוב סביב פרשת ג'פניקה, שנחשפה על ידי אברמוב בריאיון לחדשות 12, וטענה כי מדובר בהפרה חמורה של מסמך העקרונות ושל החלטת בית המשפט בעניין בן גביר וכן ב"התערבות של ממש בפעולתה האופרטיבית של המשטרה".

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השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד".

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