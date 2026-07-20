היועמ"שית לבג"ץ: בן גביר מפר את ההסכמות שנקבעו וממשיך להתערב בפעילות המשטרה

בג"ץ בן גביר: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שני) את עמדתה לפיה בצד הסכמות מסוימות נותרו פערים מהותיים בסוגיות היסוד שבעתירות נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לדברי היועצת, "ההפרות עודן נמשכות. נותרו פערים הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה, ופערים אלה מעידים על כך שהשר דוחה את עקרון הא-פוליטיות של המשטרה".

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בהרב-מיארה התייחסה גם לשיחת השר עם ברק אברמוב סביב פרשת ג'פניקה, שנחשפה על ידי אברמוב בריאיון לחדשות 12, וטענה כי מדובר בהפרה חמורה של מסמך העקרונות ושל החלטת בית המשפט בעניין בן גביר וכן ב"התערבות של ממש בפעולתה האופרטיבית של המשטרה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד".