ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להעיד היום (רביעי) במשפטו בתיקי האלפים, והתייחס תחילה להחלטת השופטים לקיים ארבעה דיונים בשבוע, מה שהוביל את סנגורו עו"ד עמית חדד להכריז שלא יוכל לייצגו. "אני עושה מאמצים יותר מהמקובל כדי להגיע לדיונים", אמר נתניהו.

"אתמול בשעה 23:00 קיימתי שיחה סודית, מפגש עם אישיות מהמרחב, השיחה נמשכה שעתיים. הלכתי לישון באזור 04:00, ישנתי שעתיים וחצי. אז מה שאני מנסה להסביר, זה לא להתחיל לתאר את העומס על המשימות המדיניות, ביטחוניות, כלכליות, פוליטיות, הכנסת ומשרד ראש הממשלה. אני חושב שהיום לדוגמה נסיים ב-16:00 ואכנס לשיחות עם כוחותינו וגם גורמים אמריקנים. מעריך ששוב אשן ב-03:00".

"לדוגמה, כשאין בית משפט אני הולך לישון במקרה הטוב ב-01:00 לפנות בוקר, וכשיש - ב-04:00", אמר, "יש לי כושר עבודה יותר מהממוצע, נכון, אבל צריך להבין מה המטרה".

"אני נמצא בתפקיד המורכב ביותר או הקשה ביותר, כך אומרים בעולם. זה מביא לכך שבג"ץ, ברוב מוחלט - בעצם פה אחד - החליט שאני גם יכול לכהן כראש הממשלה וגם לבוא למשפט. אני עושה את המאמצים הללו, כל אחד רואה שאני עושה מאמצים יותר מהמקובל", הוסיף נתניהו.

לדבריו: "ביקשתי מעורכי הדין שלי למצוא הקבלה של מישהו שהולך שלושה ימים בשבוע במשך שנה. לא מצאתי דוגמה. ייתכן שיש. אבל אם אומרים שוויון בפני החוק - אז אף אחד לא מקבל יחס מועדף".

התובע יונתן תדמור הגיב: "כבר בעבר הגשנו את עמדתנו ביחס לארבעה ימים בשבוע. הבהרנו שאנחנו ערים באופן מלא לקושי שזה מייצר על שני הצדדים, אבל הבהרנו שנהיה ערוכים לכל החלטה של בית המשפט. מאז תחילת החקירה הנגדית נקבעו 27 דיונים, מתוכם 14 בוטלו באופן מלא".

הדיון בבית המשפט עבר לדלתיים סגורות, ולאחר מכן עבר לנושא האירוח בביתו של פאקר בקיסריה, הצמוד למעונו הפרטי של נתניהו ביישוב היוקרתי. עו"ד אלון גילדין מהתביעה הסביר כי טענות ההגנה אומרות שכל טובות ההנאה נעשו בקשר חברי, שנתניהו הגיע והשתמש במתקנים בווילה. נתניהו הסביר: "ביקרתי שם פחות מ-7-8 פעמים, למרות שנטען שהייתי 20, בחלקן היו ישיבות עם אנשים. פאקר הציע פעם אחר פעם, לא אני ביקשתי ישגור צמוד אליי, הבית במקרה היה שם, הוא אמר שהוא רוצה לגור כמה שיותר קרוב אליי. אין פה שום טובות הנאה, זה טבעי למי שגר שם. הייתה פעם שמערכת המיזוג אצלנו קרסה בזמן חמסין, ונוצר קשר, בדקנו אם יש אפשרות לעבור לבית שלו. זה ניצול נורא בלשון סגי נהור..הוא מאוד רצה לארח אותנו, יש לו נפש מדיבה והוא חבר, הוא הציע כי אני חושב שזה משמח אותו יותר מאותנו".

עו"ד תדמור מהפרקליטות הקשה: "אז זה משמח אותו, כבר אישרתם שאכלתם ארוחות".

נתניהו השיב: "ארוחות? שפים גדולים? פסטה.."

תדמור ענה: "אמרת שניצלים".

נתניהו השיב: "הם שאלו מה אנחנו רוצים לאכול ואמרנו שניצלים ופסטה, זה חמור ביותר..היה סדר גודל של שלוש או ארבע ארוחות כאלה. הייתה שפית שטיפלה בזה, כל אחד הוא שף היום, על שניצלים ופסטה. איזה השקעה בלתי סבירה".