היועמ"שית מבקשת לפסול את חוק אי מעצר עריקים חרדים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה היום (שישי) את תשובתה לבג"ץ, בה היא מבקשת לפסול את חוק אי מעצר עריקים. בפנייה טענה כי הוא "לא עומד בתנאי חוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו, בשל הפגיעה בזכות החוקתית לשוויון הנגזרת מכבוד האדם, ובשל פגיעה בעקרונות יסוד של המשטר החוקתי בישראל".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בחוות הדעת נקבע כי החוק שנועד להקפיא את הליכי המעצר והאכיפה הפלילית נגד תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים - אינו חוקתי ודינו בטלות. "לחוק הזה אין תקומה משפטית", נכתב. "הוא כה מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי, פוגע בערכים יסודיים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק, ונחקק בהליך פגום". היא קבעה כי "מניתוח המדינה עולה כי על אף שהחוק הוצג כהסדר זמני לתקופת מעבר, בפועל מדובר ביצירת "מנגנון חסינות קבוצתי", גורף ומפלה. מנגנון זה המפקיע מידי רשויות האכיפה והמשטרה הצבאית את סמכויות המעצר, החקירה וההעמדה לדין כלפי משתמטים ועריקים – אך ורק בשל השתייכותם למגזר החרדי".

"ביד אחת הכירה הכנסת בצורך לתת מענה לצרכים הביטחוניים ואשרה את הארכת שירות החובה מ-30 ל-32 חודשים (תיקון 29), וביד השנייה צמצמה באופן משמעותי את היכולת של רשויות האכיפה לפעול - וזאת רק למגזר מסוים", ציינה, והוסיפה: התיקון נחקק תוך התעלמות מוחלטת מעמדת צה"ל והרמטכ"ל, אשר התריעו בפירוש כי החוק מעניק תמריץ לאי-התייצבות, פוגע במאמצים להגדלת היקף המגויסים החרדים ומנוגד באופן מובהק לצרכים המבצעיים הדחופים של הצבא.

כזכור, ב-15 ביולי, שעות ספורות בלבד לאחר שאושר ברוב דחוק במליאת הכנסת, בג"ץ בלם את החוק להקפאת מעצרי העריקים. שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, נעתר לעתירות שהוגשו, והוציא צו על תנאי לצד צו ביניים ארעי, שמקפיא את כניסתו לתוקף של החוק.

בהחלטתו הסביר השופט גרוסקופף את הנימוקים שהובילו לבלימת החוק בצו ארעי עוד לפני קיום הדיון: "בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדת המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו... ניתן בזאת צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026, עד למתן החלטה אחרת".