בג"ץ דחה היום (שני) ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ואישר למעשה את הצבתו בתפקיד כבר השבוע. לפי קביעת השופטים, לא נפל דופי ערכי בגופמן לאור פרשת אלמקייס, וכן נקבע כי "הטענה שהפקיר את הנער בעת הפעלתו - שגויה".

דעת הרוב כללה את השופטים עופר גרוסקופף ואלכס שטיין שדחו כאמור את העתירות. השופט גרוסקופף קבע כי התנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס "אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה העשוי לפסול אותו מלשמש כראש המוסד".

"הטענות כי האלוף גופמן הפעיל במודע קטין או כי הטעה במכוון את גורמי צה"ל ביחס לחלקה של אוגדה 210 בפרשת אלמקייס לא בוססו בראיות שהוצגו לפני הוועדה. כמו כן, הטענה כי האלוף גופמן 'הפקיר' במסגרת פרשת אלמקייס גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה, הנובעת מהצגה שגויה של מהות הפרשה, והתעלמות מחלקה הזניח של אוגדה 210 בחקירה הביטחונית והפלילית שהתנהלה לגביה".

השופט שטיין הצטרף למסקנה בדבר דחיית העתירה, וסבר כי הגם שאיסוף הראיות על ידי ועדת הבכירים לא היה במיטבו, אין מדובר בפגם שיורד לשורש העניין אשר מביא לבטלות ההחלטה שקיבלה הוועדה בעניין מינויו של האלוף גופמן.

כמו כן, אישר השופט שטיין אישר את עמדתה של ועדת הבכירים וקבע כי במעשיו של האלוף גופמן בפרשת אלמקייס לא נפל שום רבב אשר עולה כדי סטייה מטוהר המידות. בנוסף, השופט מתח ביקורת חריפה על ההאשמות חסרות הבסיס שהוטחו באלוף גופמן על ידי בא-כוחה של התנועה לאיכות השלטון בכובעה כ"עותרת ציבורית". השופט שטיין ביקש לפסוק הוצאות נגד אליעד שרגא בסכום של 70 אלף שקל, על דבריו הפוגעניים נגד גופמן.

השופטת דפנה ברק-ארז בדעת מיעוט סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות ולצורך כך להוציא צו על-תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן. בין הדברים שלטענתה יש עדיין לברר זה אמירת האמת במסגרת הבירור שערך רח"ט הפעלה, אשר במסגרתו האלוף גופמן מסר שלא ידוע לו על קשר כלשהו של אוגדה 210 עם ערוצי טלגרם בכלל ועם ערוצו של אלמקייס בפרט.

שנית, שאלת "העמידה מנגד", הנוגעת להתנהלותו של האלוף גופמן לאחר שנודע לו על מעצרו של אלמקייס. השופטת ברק-ארז הדגישה כי אין בסיס להטלת דופי באלוף גופמן על סמך החומרים הקיימים, אך סברה כי זהו מקרה שמחייב התרת ספקות - בשם האינטרס הציבורי כמו גם מנקודת מבטו של האלוף גופמן עצמו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר בירך את האלוף גופמן: "אחרי כל הניסיונות לעכב, העתירות והרעש מסביב, שרק הוכיחו שהאיש הנכון הגיע לתפקיד הנכון. רומן הוא לוחם, מפקד וציוני אמיתי, שמכיר את אתגרי הביטחון של ישראל מהשטח ומחדרי קבלת ההחלטות. אני מאחל לו הצלחה רבה ובטוח שהוא ימלא את תפקידו במסירות, באחריות ובנחישות למען ביטחון ישראל. בהצלחה רבה, רומן".

נשיא המדינה יצחק הרצוג גם כן בירך את האלוף: "מיכל ואני זוכרים היטב את המפגש המרגש עם רומן ב-8 באוקטובר בבית החולים אסף הרופא. הרגע הזה שיקף היטב את אומץ ליבו של רומן, את הפטריוטיות ואת תחושת השליחות העמוקה שלו - ערכים שמובילים גם את אנשי ונשות המוסד, הפועלים הרחק מעין הציבור, בתחכום ובאומץ יוצא דופן, למען ביטחון ישראל. אני בטוח שיביא עמו לתפקיד את ניסיונו הרב ואת מחויבותו העמוקה לביטחון ישראל, ומאחל לו ולמוסד הצלחה רבה".

כמו כן, אנו מפרסמים כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא הוזמנה לטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כך פרסם פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.